Второй защитник по делу фельдшера получил замечание от судьи за неэтичное поведение
На фоне того, что один из представителей защиты подсудимой не явился в суд после обеденного перерыва, судья уточнила у второго адвоката, возможно ли продолжить заседание. Адвокат Асхат Алимов заявил, что защита намерена обжаловать частное постановление, отметив, что его коллегу, по его мнению, заранее не уведомили о продолжении заседания после перерыва.
Также защитник попросил суд определить график дальнейших заседаний, чтобы адвокаты могли заранее учитывать его при участии в других судебных процессах и следственных действиях.
"Касательно того, чтобы продолжить судебное заседание: как я ранее пояснял, уважаемый суд, мной только сегодня принято поручение о защите законных прав и интересов подсудимой. Я, как защитник, вновь вступивший в дело, не ознакомился с материалами уголовного дела. В этой связи, в связи с тем, что мне также неизвестно, когда будет участвовать второй защитник, когда у него закончится судебный процесс, я об этом тоже узнаю постфактум. В этой связи, уважаемый суд, я прошу объявить перерыв до следующего судебного заседания для того, чтобы уже я, как защитник, сегодня взял материалы уголовного дела, ознакомился. И дайте нам возможность подготовить акт защиты, подготовиться к судебному заседанию и подготовиться к допросу потерпевших. Спасибо", – сказал Асхат Алимов.
На это судья указала на неэтичное, по ее оценке, поведение адвоката Алимова и распорядилась занести соответствующее замечание в протокол судебного заседания.
"В данном случае вы в судебном заседании фактически выразили несогласие с частным постановлением, порядок обжалования которого предусмотрен в ином порядке. В данном случае в судебном заседании с вашей стороны является неэтичным выражение несогласия относительно оглашенного частного постановления. Суд также обращает внимание, что до обеда в судебном заседании вы ненадлежащим образом сидели на стуле. Суд обращает ваше внимание: если ваше кресло является неудобным, мы можем его заменить в перерыве в судебном заседании, поскольку на видеофиксации было зафиксировано ваше неэтичное положение, сидя на кресле", – продолжила Меруерт Абаева.
Судья также уточнила у второго адвоката стороны защиты, возможно ли продолжить допрос потерпевших, учитывая, что одна из них по состоянию здоровья не может долго находиться в Астане и 23 августа должна уехать в Костанай.
"В части Нурпиисовой я не возражаю, уважаемый суд. В части Омаровой я высказал свое мнение. Я в этой части возражаю – без участия второго адвоката, а также без того, что я не ознакомился с материалами дела", – ответил Асхат Алимов.
Гособвинитель предложил продолжить допрос потерпевших, а после его завершения предоставить адвокату время для ознакомления с материалами уголовного дела. Защитник согласился с предложением и не возражал против продолжения допроса потерпевших без участия второго адвоката.
С учетом их мнения суд решил продолжить допрос потерпевших, после чего предоставить защитнику время для ознакомления со всеми материалами уголовного дела, в том числе в электронном виде.
После обеденного перерыва один из адвокатов стороны защиты не явился на судебное заседание. Это выяснилось при проверке явки участников процесса. Адвокат устно уведомил о своем участии в другом судебном процессе. В связи с этим судья вынесла частное постановление.
Ранее защита потребовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.
18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.
Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.