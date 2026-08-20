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Общество

Второй защитник по делу фельдшера получил замечание от судьи за неэтичное поведение

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 16:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 20 августа 2026 года во время заседания судья Меруерт Абаева сделала замечание уже второму адвокату стороны защиты, назвав его поведение неэтичным, предает корреспондент Zakon.kz.

На фоне того, что один из представителей защиты подсудимой не явился в суд после обеденного перерыва, судья уточнила у второго адвоката, возможно ли продолжить заседание. Адвокат Асхат Алимов заявил, что защита намерена обжаловать частное постановление, отметив, что его коллегу, по его мнению, заранее не уведомили о продолжении заседания после перерыва.

Также защитник попросил суд определить график дальнейших заседаний, чтобы адвокаты могли заранее учитывать его при участии в других судебных процессах и следственных действиях.

"Касательно того, чтобы продолжить судебное заседание: как я ранее пояснял, уважаемый суд, мной только сегодня принято поручение о защите законных прав и интересов подсудимой. Я, как защитник, вновь вступивший в дело, не ознакомился с материалами уголовного дела. В этой связи, в связи с тем, что мне также неизвестно, когда будет участвовать второй защитник, когда у него закончится судебный процесс, я об этом тоже узнаю постфактум. В этой связи, уважаемый суд, я прошу объявить перерыв до следующего судебного заседания для того, чтобы уже я, как защитник, сегодня взял материалы уголовного дела, ознакомился. И дайте нам возможность подготовить акт защиты, подготовиться к судебному заседанию и подготовиться к допросу потерпевших. Спасибо", – сказал Асхат Алимов.

На это судья указала на неэтичное, по ее оценке, поведение адвоката Алимова и распорядилась занести соответствующее замечание в протокол судебного заседания.

"В данном случае вы в судебном заседании фактически выразили несогласие с частным постановлением, порядок обжалования которого предусмотрен в ином порядке. В данном случае в судебном заседании с вашей стороны является неэтичным выражение несогласия относительно оглашенного частного постановления. Суд также обращает внимание, что до обеда в судебном заседании вы ненадлежащим образом сидели на стуле. Суд обращает ваше внимание: если ваше кресло является неудобным, мы можем его заменить в перерыве в судебном заседании, поскольку на видеофиксации было зафиксировано ваше неэтичное положение, сидя на кресле", – продолжила Меруерт Абаева.

Судья также уточнила у второго адвоката стороны защиты, возможно ли продолжить допрос потерпевших, учитывая, что одна из них по состоянию здоровья не может долго находиться в Астане и 23 августа должна уехать в Костанай.

"В части Нурпиисовой я не возражаю, уважаемый суд. В части Омаровой я высказал свое мнение. Я в этой части возражаю – без участия второго адвоката, а также без того, что я не ознакомился с материалами дела", – ответил Асхат Алимов.

Гособвинитель предложил продолжить допрос потерпевших, а после его завершения предоставить адвокату время для ознакомления с материалами уголовного дела. Защитник согласился с предложением и не возражал против продолжения допроса потерпевших без участия второго адвоката.

С учетом их мнения суд решил продолжить допрос потерпевших, после чего предоставить защитнику время для ознакомления со всеми материалами уголовного дела, в том числе в электронном виде.

После обеденного перерыва один из адвокатов стороны защиты не явился на судебное заседание. Это выяснилось при проверке явки участников процесса. Адвокат устно уведомил о своем участии в другом судебном процессе. В связи с этим судья вынесла частное постановление.

Ранее защита потребовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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