Сваты грозили матери погибшей Улданы Мырзуан судом из-за денег

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 20 августа 2026 года стало известно, что сватья потребовала от матери погибшей фельдшера Улданы Мырзуан вернуть часть ранее переданной семье материальной помощи и пригрозила обратиться в суд, передает корреспондент Zakon.kz.

Гособвинитель уточнила у матери погибшей, оказывалась ли ей материальная помощь в связи с гибелью дочери. Мать Улданы Мырзуан – Салима Омарова напомнила, что ранее в суде упоминалась помощь в размере 20 млн тенге, переданная депутатом. Однако женщина заявила, что лично этих денег не получала. После этого гособвинитель уточнила у нее слова бывшего мужа Улданы о том, что родителям передали 4,5 млн тенге.



"Да, как вам всем известно, у дочери имелся кредит. Мы хотели его погасить, но нам не дали возможность, сказав, что только спустя 6 месяцев это возможно. После надо было проводить поминальные обеды. Старшая дочь попросила эти деньги у Адилета, объяснив тем, что с мая месяца она сама будет погашать кредит Улданы. Кроме этого, так как я сама по состоянию здоровья не работаю, данные средства были потрачены на поминальные обеды. Устанавливали памятник... В мае месяце, значит, позвонила мама Адилета и пояснила: "Вы получили 4,5 млн" и просила вернуть их обратно. В случае отказа, она сказала, что будет обращаться в судебном порядке", – сказала Салима Омарова.

Она также рассказала, что, приехав на могилу дочери, заметила отсутствие ограждения, что ее сильно расстроило. По словам Салимы Омаровой, как мать, она считает, что имеет право знать, как были потрачены средства, при этом подчеркнула, что не намерена никого обвинять.



Адвокат бывшего мужа Мурат Мауметов усомнился в словах матери погибшей о расходовании денег и попросил уточнить, на что именно они были потрачены.

"Скажите, пожалуйста, вот вы голословно сейчас говорите там – "поминки", еще куда-то ушли деньги... У вас есть конкретные квитанции, куда, что ушло? Вы же знаете, что, помимо алкоголя, там все остальное считается: КРС..., конфеты, печенье, чай... Вот это вот предоставьте, пожалуйста. А так голословно не надо это самое говорить... Если у вас есть доказательства", – сказал он.

На это мать Улданы Салима Омарова ответила, что после случившегося ей звонила сватья. По ее словам, она не ожидала такого разговора, поскольку не считала эти деньги принадлежащими ни ей, ни сватье. Женщина добавила, что переписка сохранилась в телефоне и при необходимости она готова предоставить ее суду.

На что представителю потерпевшей стороны судья сделала замечание.

"Вам потерпевшая ответила в этой части. Доводы о несогласии вы вправе дать в последствии после ее допроса... Суд делает замечание с занесением в протокол судебного заседания представителю потерпевшему стороны Мурату Мауметову. В части высказываний его о том, что потерпевшая "голословно" говорит о ее расходах на поминки и в том числе по перепискам. Всем ее показаниям будет дана оценка судом, а не отдельными адвокатами либо другими участниками процесса. Понятно вам, да? Ваши высказывания являются неуместными", – сказала судья Меруерт Абаева.

Также во время допроса у матери погибшей спросили, сможет ли она простить подсудимую, если ее вина будет доказана. Женщина ответила, что не хочет, чтобы кого-либо наказывали без вины, и оставляет решение на усмотрение суда.

До этого внимание суда привлекли и адвокаты стороны защиты. После обеденного перерыва один из адвокатов стороны защиты не явился на судебное заседание. Это выяснилось при проверке явки участников процесса. Адвокат устно уведомил о своем участии в другом судебном процессе. В связи с этим судья вынесла частное постановление. Следом второй защитник получил замечание от судьи за неэтичное поведение.

Ранее защита потребовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.