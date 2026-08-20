В Алматы перекроют участок Толе би: названы даты и часы ограничений
Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) вводятся временные ограничения для автотранспорта. В течение двух ночей подряд на одном из ключевых участков улицы Толе би будет полностью перекрыто движение, сообщает Zakon.kz.
По информации городского акимата, проезд закроют в ночное время – с 23:00 до 6:00 21 и 22 августа.
Ограничения затронут отрезок улицы Толе би в границах от улицы Наурызбай батыра до проспекта Сейфуллина.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении акимата.
18 августа 2026 года сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход строительства пробивок основных магистралей до границы города и далее до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД).
Градоначальник дал поручения профильному управлению и подрядным организациям по срокам завершения работ.
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