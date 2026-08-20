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Общество

В Алматы перекроют участок Толе би: названы даты и часы ограничений

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 23:22 Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) вводятся временные ограничения для автотранспорта. В течение двух ночей подряд на одном из ключевых участков улицы Толе би будет полностью перекрыто движение, сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, проезд закроют в ночное время – с 23:00 до 6:00 21 и 22 августа.

Ограничения затронут отрезок улицы Толе би в границах от улицы Наурызбай батыра до проспекта Сейфуллина.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении акимата.
Фото: пресс-служба акимата Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 23:22

Фото: пресс-служба акимата Алматы

18 августа 2026 года сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход строительства пробивок основных магистралей до границы города и далее до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД).

Градоначальник дал поручения профильному управлению и подрядным организациям по срокам завершения работ.

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Канат Болысбек
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