В Казахстане воспитательница издевалась над ребенком с аутизмом

В одном из частных детсадов Тараза воспитательница перевязала ноги четырехлетнему мальчику с аутизмом и таким образом пыталась уложить его спать, сообщает Zakon.kz.

Инцидент запечатлели камеры наблюдения, передает "Седьмой канал". На кадрах видно, как мальчик отчаянно сопротивляется, в итоге падает на пол и ударяется головой о спинку другой кровати.

После полученного удара ему вызвали скорую. В отделении травматологии ребенку наложили швы на голове, а затем родители забрали его домой.

Известно, что женщину приняли на должность воспитателя с испытательным сроком. Однако как выяснилось, приказ о приеме на работу не оформлялся.

Со слов начальника отдела полиции района Аулие-ата Тараза Мергенбая Койкенова, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"По итогам расследования действиям причастных лиц будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение в рамках действующего законодательства", – сказал он.

А четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Павлодаре. Ее экстренно доставили в детскую областную больницу.