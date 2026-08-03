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Общество

Топ самых популярных и самых редких имен в Казахстане

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 09:41 Фото: pexels
Стало известно, какие имена казахстанцы за последний год выбирали чаще всего для новорожденных детей, а какие имена можно назвать уникальными, потому что за истекший период их получили лишь по одному ребенку, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, самыми популярными мужскими именами в Казахстане стали:

1. Алан

2. Алихан

3. Мухаммед

4. Алдияр

5. Айсултан

6. Хамза

7. Омар

8. Альтаир

9. Амир

10. Мухаммад.

Наиболее часто за последние 12 месяцев девочек называли следующими именами:

1. Айлин

2. Асылым

3. Медина

4. Томирис

5. Айша

6. Аяла

7. Сафия

8. Мариям

9. Айым

10. Адия.

Что касается женских имен, которые выбрали лишь раз, то это:

1. Арианур

2. Жулдыз-ай

3. Танзилия

4. Ходжар

5. Николин

6. Еустиния

7. Имануэлла

8. Сиора

9. Айсалкам

10. Сунита.

Самыми редкими мужскими именами стали:

1. Полат

2. Элион

3. Теоман-Ахмет

4. Серхан

5. Мухаммеджар

6. Нуралим

7. Ак-Назар

8. Ал-Мукаддим

9. Юнис

10. Косжан.

Отметим, что по данным на 1 июня 2026 года в Казахстане проживали 20 575 979 человек. Что касается детей, то в Бюро национальной статистики сообщали, что на начало 2026 года в Казахстане насчитывалось 6,9 млн детей в возрасте 0-17 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения республики.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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