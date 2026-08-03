Топ самых популярных и самых редких имен в Казахстане

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Стало известно, какие имена казахстанцы за последний год выбирали чаще всего для новорожденных детей, а какие имена можно назвать уникальными, потому что за истекший период их получили лишь по одному ребенку, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, самыми популярными мужскими именами в Казахстане стали: 1. Алан 2. Алихан 3. Мухаммед 4. Алдияр 5. Айсултан 6. Хамза 7. Омар 8. Альтаир 9. Амир 10. Мухаммад. Наиболее часто за последние 12 месяцев девочек называли следующими именами: 1. Айлин 2. Асылым 3. Медина 4. Томирис 5. Айша 6. Аяла 7. Сафия 8. Мариям 9. Айым 10. Адия. Что касается женских имен, которые выбрали лишь раз, то это: 1. Арианур 2. Жулдыз-ай 3. Танзилия 4. Ходжар 5. Николин 6. Еустиния 7. Имануэлла 8. Сиора 9. Айсалкам 10. Сунита. Самыми редкими мужскими именами стали: 1. Полат 2. Элион 3. Теоман-Ахмет 4. Серхан 5. Мухаммеджар 6. Нуралим 7. Ак-Назар 8. Ал-Мукаддим 9. Юнис 10. Косжан. Отметим, что по данным на 1 июня 2026 года в Казахстане проживали 20 575 979 человек. Что касается детей, то в Бюро национальной статистики сообщали, что на начало 2026 года в Казахстане насчитывалось 6,9 млн детей в возрасте 0-17 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения республики.

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