Топ самых популярных и самых редких имен в Казахстане
Согласно данным Бюро национальной статистики, самыми популярными мужскими именами в Казахстане стали:
1. Алан
2. Алихан
3. Мухаммед
4. Алдияр
5. Айсултан
6. Хамза
7. Омар
8. Альтаир
9. Амир
10. Мухаммад.
Наиболее часто за последние 12 месяцев девочек называли следующими именами:
1. Айлин
2. Асылым
3. Медина
4. Томирис
5. Айша
6. Аяла
7. Сафия
8. Мариям
9. Айым
10. Адия.
Что касается женских имен, которые выбрали лишь раз, то это:
1. Арианур
2. Жулдыз-ай
3. Танзилия
4. Ходжар
5. Николин
6. Еустиния
7. Имануэлла
8. Сиора
9. Айсалкам
10. Сунита.
Самыми редкими мужскими именами стали:
1. Полат
2. Элион
3. Теоман-Ахмет
4. Серхан
5. Мухаммеджар
6. Нуралим
7. Ак-Назар
8. Ал-Мукаддим
9. Юнис
10. Косжан.
Отметим, что по данным на 1 июня 2026 года в Казахстане проживали 20 575 979 человек. Что касается детей, то в Бюро национальной статистики сообщали, что на начало 2026 года в Казахстане насчитывалось 6,9 млн детей в возрасте 0-17 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения республики.