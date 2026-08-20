19-летняя трагедия: стало известно, кем был найденный мертвым в горах Алматы человек

Казахстанка заявила, что останки человека, которые нашли иностранные туристы в горах Алматы на леднике Северцева, принадлежат ее отцу, пропавшему в 2007 году, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 20 августа 2026 года Нелля Михеева в Instsgram рассказала, как поняла, что это ее отец.

"Дорогие друзья, сегодня для нашей семьи, с одной стороны, трагичный, с другой стороны, радостный день. Сейчас объясню, почему. Спустя 19 лет нашлись останки моего папы. Растаял ледник Северцева. И туристы из Беларуси, огромное им спасибо, что не прошли мимо, нашли останки и рюкзак моего отца. Утром моя подруга прислала мне пост, фотографию с изображением рюкзака. Говорит, очень похож на ваш. Я посмотрела – это действительно рюкзак моего отца, потому что это старый советский станковый рюкзак, и вероятность совпадения, что кто-то еще мог с таким рюкзаком пойти в горы в 2007 году, очень мала. Потом позже муж прислал пост, тоже говорит, посмотри – по-моему, это наш", – рассказала она.

Женщина связалась со спасателями, которые спускали тело. Те дали телефон следователя полиции.

"И следователь попросил выслать все документы – все, что у нас есть, все, что осталось. Мы все выслали, я выслала все фотографии с рюкзаком, когда мы были в горах. И потом он перезвонил позже и говорит: да, в рюкзаке нашли удостоверение на имя вашего отца", – поделилась Нелля Михеева.

Она выразила благодарность всем, кто поддержал ее и семью.

"Я, правда, не знаю, какие чувства я сейчас испытываю. Радость от того, что история завершилась, хоть и таким трагичным образом, что все-таки его нашли и мы сможем тело предать земле. Боль от того, что снова все это переживаешь", – заключила женщина.

При каких обстоятельствах мужчина пропал, не сообщается. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области не комментируют этот случай.

18 августа 2026 года стало известно, что туристы из Беларуси в горах Алматы нашли останки человека. 19 августа спасатели спустили тело с ледника Северцева.