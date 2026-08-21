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Общество

"Казахи – лучшие!": в Казахстане не прошли мимо попавшего в беду дедушки из России

в Казахстане помогли дедушке из России, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 15:33 Фото: TikTok/evakuator_kzo100
В Сети набирает популярность история пожилого мужчины из России, который поехал к детям, но его не приняли, а на обратном пути он попал в беду в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Историю описали в Threads. Как пишет автор в паблике berluskoniserdzio1, после смерти жены мужчина из России решил поехать к трем сыновьям, живущим в Кыргызстане.

@evakuator_kzo100 ♬ оригинальный звук – evakuator_kzo100
"Но его не приняли и не впустили в дом, и дед решил возвращаться в Россию. Проезжая территорию Казахстана в Кызылординской области, попал в ДТП, машину разбил, шесть дней находился на улице без денег, не зная, что делать. Но тут его заметили проезжавшие ребята казахи, решили помочь, отвезли на эвакуаторе в гараж. Деда накормили, напоили, машину сделали, дали денег на дорогу и отправили домой. Все для деда было сделано от души", – говорится в публикации.
@evakuator_kzo100 ♬ оригинальный звук – evakuator_kzo100

В комментариях автор уточнил, что, вернувшись в Россию, он намерен пойти в дом престарелых, так как больше ему некуда идти.

Что на самом деле произошло между пенсионером и его детьми, что привело к такой ситуации, неизвестно.

@evakuator_kzo100 ♬ оригинальный звук – evakuator_kzo100

Поступок казахстанцев тронул комментаторов:

  • Казахи – лучшие!
  • Молодцы, ребята, душа у вас чистая, не запятнанная, за это вам воздаст АЛЛАХ!
  • Дай Аллах хорошей дороги деду, чтобы нормально доехал, пусть Всевышний вознаградит тех людей, которые не оставили в беде пожилого человека, помогли ему, от души большой рахмет
  • Молодцы, наши ребята славятся добротой!! Не стыдно за наших ребят казахов, просто молодцы!!!!
  • Спасибо казахскому народу.
  • Братья, вы лучшие!
  • У вас добрые сердца! Вы настоящие мужчины! Не прошли мимо, не бросили в беде. Все вам вернется
  • Респект, настоящие батыры, помогли человеку в такой трудной ситуации.

Zakon.kz ранее рассказывал трогательную историю из Восточно-Казахстанской области, где сотрудники службы пробации и волонтеры пришли на помощь 55-летнему незрячему мужчине.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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