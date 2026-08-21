"Казахи – лучшие!": в Казахстане не прошли мимо попавшего в беду дедушки из России

В Сети набирает популярность история пожилого мужчины из России, который поехал к детям, но его не приняли, а на обратном пути он попал в беду в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Историю описали в Threads. Как пишет автор в паблике berluskoniserdzio1, после смерти жены мужчина из России решил поехать к трем сыновьям, живущим в Кыргызстане.

"Но его не приняли и не впустили в дом, и дед решил возвращаться в Россию. Проезжая территорию Казахстана в Кызылординской области, попал в ДТП, машину разбил, шесть дней находился на улице без денег, не зная, что делать. Но тут его заметили проезжавшие ребята казахи, решили помочь, отвезли на эвакуаторе в гараж. Деда накормили, напоили, машину сделали, дали денег на дорогу и отправили домой. Все для деда было сделано от души", – говорится в публикации.

В комментариях автор уточнил, что, вернувшись в Россию, он намерен пойти в дом престарелых, так как больше ему некуда идти.

Что на самом деле произошло между пенсионером и его детьми, что привело к такой ситуации, неизвестно.

Поступок казахстанцев тронул комментаторов:

Казахи – лучшие!

Молодцы, ребята, душа у вас чистая, не запятнанная, за это вам воздаст АЛЛАХ!

Дай Аллах хорошей дороги деду, чтобы нормально доехал, пусть Всевышний вознаградит тех людей, которые не оставили в беде пожилого человека, помогли ему, от души большой рахмет

Молодцы, наши ребята славятся добротой!! Не стыдно за наших ребят казахов, просто молодцы!!!!

Спасибо казахскому народу.

Братья, вы лучшие!

У вас добрые сердца! Вы настоящие мужчины! Не прошли мимо, не бросили в беде. Все вам вернется

Респект, настоящие батыры, помогли человеку в такой трудной ситуации.

Zakon.kz ранее рассказывал трогательную историю из Восточно-Казахстанской области, где сотрудники службы пробации и волонтеры пришли на помощь 55-летнему незрячему мужчине.