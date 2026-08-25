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Общество

Казахстанцы стали меньше покупать уголь

Уголь, добыча угля, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:22 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 25 августа 2026 года рассказал, сколько угля нужно казахстанцам на зиму, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что для .

"План потребности населения и коммунально-бытового сектора в угле на предстоящий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн, в том числе для коммунально-бытового сектора 1,6 млн тонн и населения 5,7 млн тонн. Следует отметить, что в прошлый отопительный сезон фактическая потребность коммунально-бытового сектора и населения составила 8,3 млн тонн. Объемы текущего года снизились в связи с реализацией Генеральной схемы газификации страны до 2035 года", – добавил он.

Глава Минэнерго также рассказал, что введена Единая цифровая платформа с элементами искусственного интеллекта и предиктивного анализа. В систему интегрированы данные 36 угледобывающих предприятий, перевозки угля железнодорожным транспортом с использованием 29 тыс. полувагонов, деятельности 586 операторов угольных тупиков, а также сведения о более 1,2 млн потребителей.

"Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать движение угля на всех этапах – от добычи и отгрузки до поставки населению и коммунально-бытовому сектору, а также автоматически выявляет риски возникновения дефицита и отклонения от утвержденных графиков", – заверил Ерлан Аккенженов.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев заявил, что два региона Казахстана отстают от графика подготовки к отопительному сезону.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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