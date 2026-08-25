Казахстанцы стали меньше покупать уголь

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 25 августа 2026 года рассказал, сколько угля нужно казахстанцам на зиму, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что для .

"План потребности населения и коммунально-бытового сектора в угле на предстоящий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн, в том числе для коммунально-бытового сектора 1,6 млн тонн и населения 5,7 млн тонн. Следует отметить, что в прошлый отопительный сезон фактическая потребность коммунально-бытового сектора и населения составила 8,3 млн тонн. Объемы текущего года снизились в связи с реализацией Генеральной схемы газификации страны до 2035 года", – добавил он.

Глава Минэнерго также рассказал, что введена Единая цифровая платформа с элементами искусственного интеллекта и предиктивного анализа. В систему интегрированы данные 36 угледобывающих предприятий, перевозки угля железнодорожным транспортом с использованием 29 тыс. полувагонов, деятельности 586 операторов угольных тупиков, а также сведения о более 1,2 млн потребителей.

"Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать движение угля на всех этапах – от добычи и отгрузки до поставки населению и коммунально-бытовому сектору, а также автоматически выявляет риски возникновения дефицита и отклонения от утвержденных графиков", – заверил Ерлан Аккенженов.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев заявил, что два региона Казахстана отстают от графика подготовки к отопительному сезону.