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Общество

Низкую исполнительскую дисциплину отметил премьер Бектенов в ряде регионов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 13:43 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 25 августа 2026 года на заседании правительства отметил недостатки в исполнительской дисциплине в ряде регионов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, деятельность чиновников сводится к заслушиванию отчетных показателей.

"Подобное отношение к подготовке к отопительному сезону является недопустимым и требует принятия конкретных управленческих решений при постоянном контроле выполняемых работ. До сих пор сохраняется практика продления сроков ремонта энергоисточников. Это прямое свидетельство низкой исполнительской дисциплины и несвоевременно принятых мер. Поручаю Министерству энергетики по каждому такому факту принимать административные меры. Необходимо давать принципиальную оценку действиям руководителей, допускающих срыв или затягивание ремонтной кампании", – сказал Олжас Бектенов.

Также он поручил акимам лично участвовать в работе комиссий по оценке готовности энергообъектов к зиме.

По словам главы правительства, необходимо на регулярной основе инспектировать состояние энергоисточников, тепловых и электрических сетей, контролировать ход ремонтных работ и наличие необходимых материальных ресурсов.

"В случае вхождения в отопительный сезон без паспорта готовности к ответственности будут привлечены соответствующие руководители. В целом, Министерству энергетики совместно с акиматами регионов поручаю обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на теплоисточниках и теплосетях. "Самрук-Энерго" – обеспечить не только завершение ремонтных работ в срок, но и ввод в эксплуатацию новых мощностей. Компании KEGOC необходимо придерживаться установленного графика ремонтов линий и подстанций", – добавил Олжас Бектенов.

Ранее премьер поручил повысить отдачу от каждого потраченного тенге.

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Азамат Сыздыкбаев
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