Школьников в Казахстане начнут оценивать по всем предметам
Фото: Zakon.kz
В Казахстане результаты обучения школьников будут оцениваться по всем предметам. Об этом 25 августа 2026 года заявила первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, сообщает Zakon.kz.
Она уточнила, что по предметам "Цифровая грамотность", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", которые ранее отдельно не оценивались, будет проводиться формативное оценивание. Промежуточное оценивание будет проводиться один раз в четверть.
"Эти предметы входят в общее содержание начального образования, и каждый из них формирует у ребенка определенные знания и навыки. Поэтому важно, чтобы результаты, предусмотренные учебной программой, находили отражение по всем предметам", – сказала Шынар Акпарова на пресс-конференции в СЦК.
Это, как считает первый вице-министр, не приведет к увеличению количества дополнительных письменных контрольных работ.
"Напротив, оценивание будет основываться на результатах практических, творческих, проектных, исследовательских, спортивных, индивидуальных и командных работ, выполняемых в ходе урока с учетом специфики предмета", – подчеркнула Шынар Акпарова.
Ранее Шынар Акпарова сообщила, что учащихся 2-4-х классов будут оценивать по-новому с 1 сентября 2026 года. Также первый вице-министр просвещения рассказала, что в школах вводится промежуточное оценивание и отменяется суммативное оценивание за четверть (СОЧ).
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