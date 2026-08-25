Школьников в Казахстане начнут оценивать по всем предметам

В Казахстане результаты обучения школьников будут оцениваться по всем предметам. Об этом 25 августа 2026 года заявила первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что по предметам "Цифровая грамотность", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", которые ранее отдельно не оценивались, будет проводиться формативное оценивание. Промежуточное оценивание будет проводиться один раз в четверть.

"Эти предметы входят в общее содержание начального образования, и каждый из них формирует у ребенка определенные знания и навыки. Поэтому важно, чтобы результаты, предусмотренные учебной программой, находили отражение по всем предметам", – сказала Шынар Акпарова на пресс-конференции в СЦК.

Это, как считает первый вице-министр, не приведет к увеличению количества дополнительных письменных контрольных работ.

"Напротив, оценивание будет основываться на результатах практических, творческих, проектных, исследовательских, спортивных, индивидуальных и командных работ, выполняемых в ходе урока с учетом специфики предмета", – подчеркнула Шынар Акпарова.

Ранее Шынар Акпарова сообщила, что учащихся 2-4-х классов будут оценивать по-новому с 1 сентября 2026 года. Также первый вице-министр просвещения рассказала, что в школах вводится промежуточное оценивание и отменяется суммативное оценивание за четверть (СОЧ).