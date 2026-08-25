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Общество

Как будет формироваться четвертная оценка школьников, раскрыли в Минпросвещения

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 17:20 Фото: akorda.kz
Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова сегодня, 25 августа 2026 года, на пресс-конференции в СЦК рассказала, что порядок формирования четвертной оценки казахстанских школьников будет четко определен, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, четвертная оценка будет формироваться:

  • на 50% – из результатов формативного оценивания,
  • на 50% – из результатов промежуточного оценивания.

Шынар Акпарова уточнила, что четвертная оценка будет автоматически рассчитываться в школьной LMS-системе по единой установленной формуле.

В системе будут отображаться результаты промежуточного и формативного оценивания ученика, а также их доля в итоговой оценке. Это позволит сделать понятным для педагога, ученика и родителей, как формируется четвертная оценка.

Также первый вице-министр добавила, что предусмотрена оптимизация нагрузки педагогов, связанной с процедурами оценивания.

"В начальных классах модерация работ промежуточного оценивания проводиться не будет. Единые требования к оцениванию и порядок его организации сохраняются. Вместе с тем для единообразного применения обновленных подходов во всех организациях образования педагогам будет оказываться централизованная методическая поддержка", – сказала Шынар Акпарова.
СЦК, пресс-конференция, МП РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 17:20

Фото: gov.kz

Ранее Шынар Акпарова сообщила, что учащихся 2-4-х классов будут оценивать по-новому с 1 сентября 2026 года. Также первый вице-министр просвещения рассказала, что в школах вводится промежуточное оценивание и отменяется суммативное оценивание за четверть (СОЧ). Она уточнила, что школьников начнут оценивать по всем предметам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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