Днем ожидаются в Алматы, ночью – в Астане: "Казгидромет" предупредил о НМУ
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"26 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Алматы, ночью – в Астане", – следует из предупреждения синоптиков.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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