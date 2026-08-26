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Общество

Днем ожидаются в Алматы, ночью – в Астане: "Казгидромет" предупредил о НМУ

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня жителей Алматы, Астаны и еще трех городов Казахстана призвали сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"26 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Алматы, ночью – в Астане", – следует из предупреждения синоптиков.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 09:14
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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