Днем ожидаются в Алматы, ночью – в Астане: "Казгидромет" предупредил о НМУ

Сегодня жителей Алматы, Астаны и еще трех городов Казахстана призвали сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"26 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Алматы, ночью – в Астане", – следует из предупреждения синоптиков.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Ранее синоптики в 15 областях Казахстана на 26 августа 2026 года объявили штормовое предупреждение.