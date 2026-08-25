Штормовое предупреждение в Казахстане: какие регионы вошли в список

В 15 областях Казахстана на 26 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В центре, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, северный, в горных районах области порывы 18 м/с. В центре, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-39 градусов. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северный на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Абай ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

В Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается северо-восточный ветер днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на востоке области Улытау ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что снег, град и ливни надвигаются на Казахстан.