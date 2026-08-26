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Общество

Суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан

судья, суд, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 11:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Судья Меруерт Абаева 26 августа 2026 года вынесла решение по ранее озвученному ходатайству стороной защиты обвиняемой по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, руководствуясь статьями 323, 344 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защитника подсудимой Жубаниязовой – адвоката Ислямбекулы – о направлении уголовного дела прокурору.

Она объяснила, что в порядке статьи 323 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан возврат дела прокурору не может быть связан с восполнением неполноты досудебного расследования.

"Доводы стороны защиты о необходимости назначения ряда судебных экспертиз, допроса свидетелей, а также истребования дополнительных сведений могут быть разрешены в ходе главного судебного разбирательства. Данное постановление является окончательным, доводы о несогласии с данным постановлением стороной защиты могут быть положены в апелляционную жалобу либо прокурором в апелляционное ходатайство на окончательное решение суда", – добавила судья.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

Ранее мы писали, что защита обвиняемой по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан заявила ходатайство о ряде нарушений.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Азамат Сыздыкбаев
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