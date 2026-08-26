Качество бензина проверили на Павлодарском НХЗ после массовых жалоб казахстанцев: что выявили
Из официального комментария следует, что получены результаты испытаний арбитражных проб автомобильных бензинов Павлодарского НХЗ.
"25 августа 2026 года проведены испытания арбитражных проб автомобильных бензинов Павлодарского нефтехимического завода в независимой лаборатории SGS Kazakhstan, работающей в 115 странах (дочерняя компания SGS, штаб-квартира в г. Женева, Швейцария)".Пресс-служба ТОО "ПНХЗ"
Отмечается, что в лаборатории получено подтверждение соответствия качеству арбитражных проб ГОСТ 32513.
"Таким образом, бензин марок АИ‑95 и АИ‑98 производства Павлодарского НХЗ соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32513‑2013. Отгруженные заводом партии бензина подтверждают качество продукта".Пресс-служба ТОО "ПНХЗ"
Справочно:
Арбитражная проба – при паспортизации проба каждой отгружаемой партии нефтепродукта проходит анализ в независимой лаборатории SGS на площадке завода, пломбируется как арбитражная проба, которая хранится на специальном арбитражном складе в течение 45 суток на случай возникновения разногласий в оценке качества нефтепродукта.
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25 августа 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве прокомментировал жалобы казахстанцев на качество производимого в стране бензина. По его словам, Минэнерго расследует этот вопрос. Он уточнил, что представители министерства "исследуют и отбирают пробы на предмет возможного нарушения технологий производства бензина".