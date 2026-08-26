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Общество

Качество бензина проверили на Павлодарском НХЗ после массовых жалоб казахстанцев: что выявили

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 13:18 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 26 августа 2026 года, в пресс-службе ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ТОО "ПНХЗ") прокомментировали массовые жалобы казахстанцев на качество бензина, сообщает Zakon.kz.

Из официального комментария следует, что получены результаты испытаний арбитражных проб автомобильных бензинов Павлодарского НХЗ.

"25 августа 2026 года проведены испытания арбитражных проб автомобильных бензинов Павлодарского нефтехимического завода в независимой лаборатории SGS Kazakhstan, работающей в 115 странах (дочерняя компания SGS, штаб-квартира в г. Женева, Швейцария)".Пресс-служба ТОО "ПНХЗ"

Отмечается, что в лаборатории получено подтверждение соответствия качеству арбитражных проб ГОСТ 32513.

"Таким образом, бензин марок АИ‑95 и АИ‑98 производства Павлодарского НХЗ соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32513‑2013. Отгруженные заводом партии бензина подтверждают качество продукта".Пресс-служба ТОО "ПНХЗ"

Справочно:

Арбитражная проба – при паспортизации проба каждой отгружаемой партии нефтепродукта проходит анализ в независимой лаборатории SGS на площадке завода, пломбируется как арбитражная проба, которая хранится на специальном арбитражном складе в течение 45 суток на случай возникновения разногласий в оценке качества нефтепродукта.

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25 августа 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве прокомментировал жалобы казахстанцев на качество производимого в стране бензина. По его словам, Минэнерго расследует этот вопрос. Он уточнил, что представители министерства "исследуют и отбирают пробы на предмет возможного нарушения технологий производства бензина".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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