В Казахстане не хватает более 5 тысяч учителей: президент призвал искать новые решения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, высказался о дефиците кадров в системе просвещения, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, в этом направлении уже принимаются системные меры, ведется конкретная работа, благодаря чему растет число молодых людей, выбирающих профессию педагога, – это позитивная тенденция.

"Только в этом году обладателями государственных грантов по педагогическим специальностям стали более 12 тыс. выпускников школ, из которых более 2 тыс. – обладатели знака "Алтын белгі". Тем не менее для окончательного решения кадровой проблемы предстоит большая работа. В стране не хватает еще более 5 тыс. учителей". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, это связано с постоянным ростом населения и высокими темпами строительства новых школ.

"Эти факторы ведут к повышению спроса на педагогов. По этому вопросу ожидаю от профильного министерства выработки новых подходов". Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил глава государства, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.