Эксперименты изрядно навредили системе образования – президент

Ответственные за сферу образования министерства должны объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов. Об этом 26 августа 2026 года заявил президент, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что следует обратить особое внимание на повышение квалификации учителей.

"Однако в попытке провести очередную масштабную реформу в этой сфере нельзя в короткие сроки кардинально менять всю систему обучения. Все еще помнят прежний негативный опыт, который нанес ущерб этой важнейшей сфере. Подобные эксперименты изрядно навредили системе образования. Необходимо прекратить пустые, не наполненные содержанием реформы ради самих реформ. Иными словами, реформы и изменения, безусловно, необходимы, но они не должны отнимать все силы и подвергать стрессу учителей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Перед реализацией каждой реформы, особенно в сфере образования, необходимо провести всесторонний анализ и досконально убедиться в ее эффективности.

"Реформа – это не первичное испытание или эксперимент, это ответственное решение и комплекс мер. Правительство обязано учесть этот фактор при пересмотре деятельности педагогических высших учебных заведений. Имеется предложение о формировании единой системы, помогающей максимально адаптировать молодых специалистов к практической работе в школах и детских садах. Оно должно быть детально изучено и при необходимости внедрено. К этой работе следует активно подключиться методическим центрам, учреждениям дошкольного, среднего и дополнительного образования. Ответственные за эту сферу министерства должны объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов. Нужно действовать слаженно", – заключил Токаев.

Президент также рассказал о том, как в Казахстане повышают статус педагога.