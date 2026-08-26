#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Общество

Эксперименты изрядно навредили системе образования – президент

президент, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:27 Фото: aqorda
Ответственные за сферу образования министерства должны объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов. Об этом 26 августа 2026 года заявил президент, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что следует обратить особое внимание на повышение квалификации учителей.

"Однако в попытке провести очередную масштабную реформу в этой сфере нельзя в короткие сроки кардинально менять всю систему обучения. Все еще помнят прежний негативный опыт, который нанес ущерб этой важнейшей сфере. Подобные эксперименты изрядно навредили системе образования. Необходимо прекратить пустые, не наполненные содержанием реформы ради самих реформ. Иными словами, реформы и изменения, безусловно, необходимы, но они не должны отнимать все силы и подвергать стрессу учителей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Перед реализацией каждой реформы, особенно в сфере образования, необходимо провести всесторонний анализ и досконально убедиться в ее эффективности.

"Реформа – это не первичное испытание или эксперимент, это ответственное решение и комплекс мер. Правительство обязано учесть этот фактор при пересмотре деятельности педагогических высших учебных заведений. Имеется предложение о формировании единой системы, помогающей максимально адаптировать молодых специалистов к практической работе в школах и детских садах. Оно должно быть детально изучено и при необходимости внедрено. К этой работе следует активно подключиться методическим центрам, учреждениям дошкольного, среднего и дополнительного образования. Ответственные за эту сферу министерства должны объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов. Нужно действовать слаженно", – заключил Токаев.

Президент также рассказал о том, как в Казахстане повышают статус педагога.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
14:34, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение
12:23, 18 августа 2026
О смелом эксперименте в сфере высшего образования рассказал глава Миннауки
Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК
11:34, 17 августа 2026
Ряд новых функций добавили Министерству науки и высшего образования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат набрал три очка после первого тура
15:13, Сегодня
Юношеский "Кайрат" разгромил "Вулверхэмптон" на престижном турнире в Пекине
Sports Mole спрогнозировал поражение &quot;Кайрата&quot; в матче с &quot;Андерлехтом&quot; в ЛЧ
14:50, Сегодня
Sports Mole спрогнозировал поражение "Кайрата" в матче с "Андерлехтом" в ЛЧ
Жибек Кулабаева в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
14:31, Сегодня
Жибек Куламбаева проиграла на старте турнира World Tennis в Сербии
Рыбакиной рекомендовали поберечь ногу
14:22, Сегодня
Елене Рыбакиной посоветовали отказаться от участия в US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: