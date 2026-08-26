Итоги ЕНТ в пяти областях Казахстана вызвали вопросы у президента

На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции президент Казахстана заявил о необходимости устранить региональные диспропорции в качестве образования, сообщает Zakon.kz.

В этом вопросе он отдельно остановился на результатах Единого национального тестирования нынешнего года.

"В частности, высокие результаты показали выпускники Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областей, а также городов Астана и Алматы. В то же время итоги ЕНТ в Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях и в области Улытау сложно назвать позитивными", – сказал президент.

Самого пристального внимания со стороны профильного министерства и акимата, по его словам, требует ситуация в Туркестанской области.

"Результаты исследования программы PISA (за 2022 год) выявили низкое качество образования в Туркестанской области. Это означает, что в системе образования региона все еще существуют определенные пробелы. Тем не менее, ситуацию в области нельзя назвать плачевной. Основная проблема заключается в том, что около 75% учащихся проживают в сельской местности. Требуется создать благоприятные условия для комплексного развития школьников. Важно сформировать базовую инфраструктуру и привлечь высококвалифицированных специалистов в отдаленные населенные пункты", – указал глава государства.

Это первоочередная задача, стоящая перед правительством и акиматами.

"Необходимо в плановом порядке ускорить работу для достижения конкретных результатов. В целом, акимам областей, в которых были отмечены низкие показатели в образовательном процессе, следует усилить деятельность в этом направлении. Поручаю правительству обеспечить эффективную координацию данной работы", – заявил президент.

Кроме того, он поручил Администрации президента совместно с правительством оказать практическое содействие регионам с низкими показателями успеваемости в сфере образования.

"Так, считаю целесообразным провести тщательный анализ ситуации. Затем на основе результатов анализа правительству необходимо выработать комплексные решения, направленные на повышение эффективности системы образования. В этом вопросе следует в полной мере задействовать потенциал передовых школ и институтов развития", – сказал глава государства.

Профильному министерству, продолжил он, необходимо обновить стандарты среднего образования в соответствии с мировыми тенденциями.

"Например, вместо акцента на исторические предания и не отвечающие требованиям достоверности сведения образовательные программы для подрастающего поколения должны быть ориентированы на дисциплины, способствующие прогрессу и развитию. Разработка соответствующих программ – первостепенная задача профильного ведомства", – указал Токаев.

Важную роль в реализации инновационных решений и формировании национальной модели образования должны сыграть "Школы будущего" ("Келешек мектептері").

"В этой связи огромная ответственность возлагается на Национальную академию образования имени Ибрая Алтынсарина. В течение следующих трех лет "Келешек мектептері" должны превратиться в центр апробации передовых методов обучения", – заключил президент.

Во время выступления он также поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и бесполезных проверок.