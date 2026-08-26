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Общество

Нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации – президент

Школьная библиотека, школьные библиотеки, учебники, книги, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:48 Фото: akorda.kz
На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции президент Казахстана поручил пересмотреть учебные материалы, в которых описываются недостоверные исторические факты и события, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что недавно правительство сообщило обществу об итогах результативной работы.

"Было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках со всеми, без преувеличения, тяжелейшими последствиями для качества школьного образования. Только что мною было сказано о необходимости пересмотра учебных материалов, где описываются недостоверные исторические факты и события, детям рассказывают мифы о неких мнимых героях и их "подвигах", которых не было. Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальсифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа. Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Некоторые наши литераторы полюбили слово "мұң": "жүрегімде мұң, көзімде мұң"! Печаль – плохой попутчик для нашей молодежи. Это я вам точно говорю", – сказал глава государства.

Наша молодежь, продолжил он, должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью.

"Наши юные соотечественники должны быть оптимистами и расти с убеждением: неразрешимых задач не существует, а любые трудности преодолимы. Мы должны стать сильной и созидательной нацией. Молодежи должны быть чужды апатия и уныние", – заключил президент.

Во время выступления Токаев также поручил принять дополнительные меры стимулирования одаренных детей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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