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Общество

Токаев: Печаль – плохой попутчик для нашей молодежи

Школьная библиотека, школьные библиотеки, учебники, книги, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:48 Фото: akorda.kz
На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции 26 августа 2026 года президент Казахстана поручил пересмотреть учебные материалы, в которых описываются недостоверные исторические факты и события, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что недавно правительство сообщило обществу об итогах результативной работы.

"Было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках со всеми, без преувеличения, тяжелейшими последствиями для качества школьного образования. Только что мною было сказано о необходимости пересмотра учебных материалов, где описываются недостоверные исторические факты и события, детям рассказывают мифы о неких мнимых героях и их "подвигах", которых не было. Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальсифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа. Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Некоторые наши литераторы полюбили слово "мұң": "жүрегімде мұң, көзімде мұң"! Печаль – плохой попутчик для нашей молодежи. Это я вам точно говорю", – сказал глава государства.

Наша молодежь, продолжил он, должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью.

"Наши юные соотечественники должны быть оптимистами и расти с убеждением: неразрешимых задач не существует, а любые трудности преодолимы. Мы должны стать сильной и созидательной нацией. Молодежи должны быть чужды апатия и уныние", – заключил президент.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что "наша общая задача – защитить молодое поколение от духовных болезней и предрассудков". В этом вопросе огромная ответственность возлагается на систему образования и просвещения.

Задача ұстазов, по его словам, воспитать новые поколения оптимистов, а не страдающих печалью (мұң), неуверенных в себе страдальцев, сеющих вокруг семена депрессии.

"Мы – нация победителей, готовых к преодолению всех трудностей и угроз, уверенно смотрящих только вперед, верящих в светлое будущее, а не ищущих причины трагедий, поражений, неудач, а также психологических комплексов в историческом прошлом и в других государствах и народах", – указал президент.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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