Казахстанско-китайская школа ИИ откроется в Астане – поручение президента
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.
По словам президента, нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования.
"Следует выстроить единую вертикаль. В этой связи возникает вопрос: стоит ли держать в школах 18-летних подростков, как это происходит в НИШ и частных школах? Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей? Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос и предложит варианты решения в случае такой необходимости".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства подчеркнул, что "наша Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования по всей стране, и это надо обязательно учитывать".
"В сентябре откроются двери Университета искусственного интеллекта, но, считаю, этого недостаточно. Правительству нужно проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, учитывая большой опыт и достижения Китая в освоении новых технологий".Касым-Жомарт Токаев
О чем еще заявил глава государства, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.
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