Казахстанско-китайская школа ИИ откроется в Астане – поручение президента

Выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования.

"Следует выстроить единую вертикаль. В этой связи возникает вопрос: стоит ли держать в школах 18-летних подростков, как это происходит в НИШ и частных школах? Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей? Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос и предложит варианты решения в случае такой необходимости". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "наша Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования по всей стране, и это надо обязательно учитывать".

"В сентябре откроются двери Университета искусственного интеллекта, но, считаю, этого недостаточно. Правительству нужно проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, учитывая большой опыт и достижения Китая в освоении новых технологий". Касым-Жомарт Токаев

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