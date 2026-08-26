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Общество

Токаев предложит рассмотреть запрет на регистрацию подростков до 16 лет в соцсетях

Ребенок с телефоном, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:58 Фото: pexels
На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции президент рассказал, что в рамках программы "Национальный фонд – детям" на специальные счета порядка 7 миллионов детей были переведены деньги, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, очень важная задача – защита детей и создание благоприятных условий для их всестороннего развития. Это один из основных приоритетов государственной политики.

"По оценке ЮНИСЕФ, Казахстан может служить примером в этом вопросе не только для государств Центральной Азии, но и для целого ряда европейских стран. Хочу выразить признательность данной международной организации. Действительно, нами проделана колоссальная работа в этой сфере. С 2024 года в рамках программы "Национальный фонд – детям" на специальные счета порядка 7 миллионов детей были переведены денежные средства", – рассказал глава государства.

В 2024 году, продолжил он, перечислено 695,5 млн долларов, в 2025 году – 888,8 млн, в 2026 году – 901,7 млн долларов.

"Данная работа, несомненно, является большим достижением нашей страны. Далеко не все государства могут позволить себе реализацию столь масштабной поддержки детей", – отметил Токаев.

Кроме того, с начала этого года реализуется концепция "Дети Казахстана", которая включает комплекс мер по поддержке подрастающего поколения.

"Во всех регионах созданы управления по защите прав детей, а также центры психологической поддержки. Кроме того, высокими темпами развивается инклюзивная система образования. Однако по-прежнему остается ряд нерешенных проблем. В частности, негативное влияние на общество, в том числе и на молодежь, начало оказывать информационное перенасыщение. Сложившаяся ситуация также ведет к снижению трудоспособности граждан. Наиболее уязвимыми здесь оказываются дети, поскольку их психика и характер только формируются", – отметил президент.

По его словам, социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа.

"Психологическое благополучие, эмоциональная устойчивость, нравственное воспитание подрастающего поколения уже стали важными факторами национальной безопасности и устойчивого развития страны. Принятый в 2018 году закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в современных реалиях требует переосмысления и внесения серьезных изменений. Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет (в июне внесен в Парламент). На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос", – отметил глава государства.

Схожие шаги, по его словам, уже предприняты многими передовыми странами.

"Полагаю, и нам пора перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей, иначе это может отрицательно повлиять на стабильность в обществе. Правительству следует принять меры по фильтрации содержания (контента) в целях защиты детей. Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных и достаточно объективных причин. Поэтому поручаю масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт, которые смогут обеспечить информационный иммунитет", – резюмировал Токаев.

Во время выступления преступления также поручил принять дополнительные меры стимулирования одаренных детей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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