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Общество

Право, Конституция и "Закон и Порядок": новые курсы появятся в школах Казахстана

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:04 Фото: Zakon.kz
Выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в учебную программу будут включены курсы "Основы Конституции" и "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что по его поручению с этого учебного года в школах начнут преподавать дисциплину "Основы права". Кроме того, в учебную программу будут включены курсы "Основы Конституции" и "Закон и Порядок".

"Главная цель этого нововведения: только законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение способно построить процветающее общество и достичь личного благополучия, проще говоря, счастливую жизнь. Тогда как молодых людей, игнорирующих правовые нормы и преступающих закон, неизбежно ждет уголовное наказание и загубленная жизнь".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, "к сожалению, многие наши юные сограждане не только не знают, но и даже не осознают этой простой истины".

"Наша задача – донести до каждого из них эту жизненную аксиому. В целом, очень важно, чтобы содержание учебников соответствовало современным требованиям, а также идеям, закрепленным в Новой Конституции. На правительство и профильное министерство возлагается прямая ответственность за качественное и своевременное выполнение поставленной задачи".Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил глава государства, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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