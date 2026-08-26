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Общество

ИИ-помощник учителя и цифровой урок: Токаеву показали будущее казахстанского образования

министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:06 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с современными подходами к развитию системы образования. Об этом 26 августа 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в рамках Республиканской Августовской конференции работников образования глава государства осмотрел выставочную зону "Білім болашағы", посвященную современным подходам к развитию системы образования Казахстана.

Президент был ознакомлен с работой "Талдау орталығы" и аналитическими инструментами с применением искусственного интеллекта. В частности, Касым-Жомарту Токаеву представили AI-ассистента педагога WONK, который помогает учителю при подготовке к уроку. Затем главе государства продемонстрировали фрагмент урока математики в 3-м классе с использованием цифровых решений Qalam AI, Beyim AI, TopIQ и E-OQULYQ.

министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, президент РК Касым-Жомарт Токаев, дети, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:06

Фото: akorda.kz

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с современными детскими изданиями, в том числе переводами мировой литературы на казахский язык, а также достижениями отечественных школьников в области науки, инженерии, робототехники и инноваций.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции и вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Казахстаном.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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