ИИ-помощник учителя и цифровой урок: Токаеву показали будущее казахстанского образования

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с современными подходами к развитию системы образования. Об этом 26 августа 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в рамках Республиканской Августовской конференции работников образования глава государства осмотрел выставочную зону "Білім болашағы", посвященную современным подходам к развитию системы образования Казахстана.

Президент был ознакомлен с работой "Талдау орталығы" и аналитическими инструментами с применением искусственного интеллекта. В частности, Касым-Жомарту Токаеву представили AI-ассистента педагога WONK, который помогает учителю при подготовке к уроку. Затем главе государства продемонстрировали фрагмент урока математики в 3-м классе с использованием цифровых решений Qalam AI, Beyim AI, TopIQ и E-OQULYQ.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с современными детскими изданиями, в том числе переводами мировой литературы на казахский язык, а также достижениями отечественных школьников в области науки, инженерии, робототехники и инноваций.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции и вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Казахстаном.