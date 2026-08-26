"Легкий заработок" обернулся серьезным сроком для студентов в Астане

Двух 19-летних студентов осудили за распространение наркотиков в Астане. При задержании у них изъяли особо крупную партию, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры города Астаны 26 августа 2026 года сообщили, что двое студентов вступили в преступную схему по распространению наркотиков через Telegram:

"При задержании у них изъято 5,87 грамма синтетического наркотика, что относится к особо крупному размеру".

Гособвинитель представил в суде доказательства их вины. В результате одному из студентов назначили 7 лет лишения свободы, второму – 8 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре призывают не соглашаться на быстрые заработки денежных средств, предлагаемых неизвестными лицами.

25 августа 2026 года в Министерстве внутренних дел Казахстана раскрыли масштаб борьбы с наркобизнесом. Особую обеспокоенность у правоохранителей вызвало вовлечение подростков в наркосреду. За 7 месяцев были задержаны 55 несовершеннолетних, из них 32 причастны к сбыту наркотиков.