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Общество

"Портал в ад": автовокзал "Сайран" поверг в шок жителя Алматы

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 19:40 Фото: скриншот видео
Состояние автовокзала "Сайран" возмутило жителей Алматы: горожане жалуются на мусор, грязь и полную запущенность здания. На резонансную публикацию в социальных сетях отреагировали в городском управлении транспорта, передает Zakon.kz.

Поводом для реакции властей стала публикация в соцсети Threads: житель города Расул Токпанов жестко раскритиковал условия на автовокзале.

Автор поста не сдерживал эмоций, описывая антисанитарию внутри комплекса и на прилегающей территории.

"Заходишь внутрь и сразу чувствуешь "аромат" стабильности – мусор, грязь, бычки и запах дешевой еды вперемешку с выхлопными газами. Алматы, мы точно в мегаполисе 21 века? Такое ощущение, что на вокзале вообще не знают, что такое уборка. Просто портал в ад 90-х", – написал пользователь.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей и профильных ведомств. На жалобу отреагировали в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы.

"По факту публикации о ненадлежащем санитарном состоянии автовокзала "Сайран" информация направлена владельцу объекта – ТОО "Uni Route Station" – для принятия соответствующих мер. В адрес владельца автовокзала поставлен вопрос о проведении комплексной уборки территории, устранении выявленных санитарных замечаний, а также усилении контроля за содержанием здания и прилегающей территории", – прокомментировали местные власти инцидент 26 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

В управлении добавили, что по результатам принятых мер владельцем автовокзала будет представлена соответствующая информация.

Ранее к казахстанцам обратились из-за опасности на железной дороге.

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Канат Болысбек
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