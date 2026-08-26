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Общество

Как ИИ в Казахстане поможет следить за дорогами, аэропортами и поездами

ИИ в транспортной отрасли Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 03:00 Фото: primeminister.kz
В транспортной отрасли Казахстана появились новые проекты с использованием искусственного интеллекта, которые помогают следить за состоянием дорог, ускорять контроль в аэропорту и выявлять неисправности поездов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, состояние дорог можно контролировать практически в режиме реального времени, передает "24kz". Так платформа E-Joldar объединяет данные о дорожных проектах и состоянии покрытия.

"ИИ не только фиксирует проблемы, но и прогнозирует, где ремонт понадобится в ближайшем будущем. Система учитывает историю обращения граждан, чтобы заранее определить проблемные участки", – говорится в сюжете.

Со слов генерального директора Национального центра качества дорожных активов Серика Имашева, до конца года цифровым мониторингом планируют охватить всю дорожную сеть страны.

"На сегодняшний день у нас оцифрована 41 тыс. дорог из 185 тыс., куда входят республиканские дороги, областные, районные дороги и городская уличная сеть. Оцифрованы все карьеры, их более 200 по Казахстану, все асфальтно-бетонные заводы, которые используются при строительстве и реконструкции автомобильных дорог", – рассказал он.

В сфере авиации цифровые решения должны прежде всего сократить время прохождения контроля. Терминалы Q-Gate проверяют паспорт и лицо пассажира с помощью биометрии. Процедура занимает от 15 до 50 секунд. По данным разработчиков, проверку 200 пассажиров теперь можно провести за 7 минут вместо получаса. Сейчас Q-Gate работает в 11 пунктах пропуска. В течение двух лет планируется установить еще 198 таких терминалов. Меняется и работа с иностранными туристами.

Цифровые инновации внедряют и на железной дороге. Системы в автоматическом режиме проверяют состояние поездов. Благодаря дальнейшей цифровизации в ближайшие три года планируется построить свыше двух тыс. км новых железнодорожных путей, и увеличить объем транзита до 77 млн тонн.

"В железнодорожной отрасли внедряется система "Кинетикс" для бесконтактной диагностики подвижного состава. За счет ее применения на 30% сокращено время техосмотра на станции и на 70% – объем ручных измерений. Вместе с тем, для автоматизированного ведения поезда с учетом профиля пути, массы состава и скоростных ограничений используется система Trip Optimizer", – рассказала заместитель директора департамента цифровизации и государственных услуг министерства транспорта РК Жулдыз Гильманова.

Выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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