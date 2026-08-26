Ночью в горах Алматы у парня и девушки разрядился телефон: на помощь выдвинулись спасатели

Ночью 27 августа в горах Алматы спасатели нашли заблудившихся парня 2006 года рождения и 21-летнюю девушку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, на номер "112" поступил звонок от молодого человека, который сообщил, что вместе с девушкой заблудился в горах. Заряд телефона был на исходе, после чего связь с ними прервалась.

"Поисково-спасательная операция развернулась в Карасайском районе Алматинской области, в районе поляны "Терра" на высоте около 2600 м", – говорится в сообщении МЧС.

На поиски выдвинулись спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы, которые и нашли молодых людей. Спасатели сопроводили их до парковки "Алма-Арасан". В медицинской помощи они не нуждались и самостоятельно отправились домой.

МЧС напоминает:

перед походом в горы заранее сообщайте близким свой маршрут;

проверяйте прогноз погоды;

берите полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор.

"Не отправляйтесь в горы в одиночку и не сходите с безопасных маршрутов", – предупредили спасатели.

Днями ранее в Акмолинской области искали девочку-подростка, потерявшуюся в лесной местности Национального парка "Бурабай".