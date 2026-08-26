#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+15°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+15°
$
458.87
535.09
5.42
Общество

Ночью в горах Алматы у парня и девушки разрядился телефон: на помощь выдвинулись спасатели

Предупреждение МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 03:50 Фото: pexels
Ночью 27 августа в горах Алматы спасатели нашли заблудившихся парня 2006 года рождения и 21-летнюю девушку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, на номер "112" поступил звонок от молодого человека, который сообщил, что вместе с девушкой заблудился в горах. Заряд телефона был на исходе, после чего связь с ними прервалась.

"Поисково-спасательная операция развернулась в Карасайском районе Алматинской области, в районе поляны "Терра" на высоте около 2600 м", – говорится в сообщении МЧС.

На поиски выдвинулись спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы, которые и нашли молодых людей. Спасатели сопроводили их до парковки "Алма-Арасан". В медицинской помощи они не нуждались и самостоятельно отправились домой.

МЧС напоминает:

  • перед походом в горы заранее сообщайте близким свой маршрут;
  • проверяйте прогноз погоды;
  • берите полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор.
"Не отправляйтесь в горы в одиночку и не сходите с безопасных маршрутов", – предупредили спасатели.

Днями ранее в Акмолинской области искали девочку-подростка, потерявшуюся в лесной местности Национального парка "Бурабай".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм
10:13, 11 июля 2025
Мертвым нашли парня, пропавшего в горах Алматы
помощь спасателей
23:35, 12 мая 2024
Три девушки потерялись в алматинских горах
потерявшихся подростков нашли в горах Алматы
22:09, 30 июня 2024
Спасатели нашли потерявшихся в алматинских горах подростков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Снежные Барсы&quot; в матче против &quot;Сибирских снайперов&quot;
03:17, 27 августа 2026
"Снежные Барсы" потерпели разгромное поражение в стартовом матче на турнире в России
Шахмурза Адырбеков успешно дебютировал за &quot;Баник&quot;
02:46, 27 августа 2026
Шахмурза Адырбеков успешно дебютировал за "Баник" в Кубке Словакии
Елена Рыбакина на турнире Цинциннати
02:05, 27 августа 2026
Рыбакина – о подготовке к US Open после полученной травмы: Пока всё идёт неплохо
Нападающий Дастан Сатпаев в дебютном матче за &quot;Бёрнли&quot;
01:47, 27 августа 2026
"Бёрнли" с Сатпаевым в составе уступил в матче Кубка английской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: