Списки стипендиатов "Болашак" выйдут 27 августа
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Списки стипендиатов "Болашак" и победителей конкурсного отбора на прохождение научных стажировок будут опубликованы 27 августа 2026 года после 10:00, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы АО "Центр международных программ", с опубликованными списками можно ознакомиться на официальных информационных ресурсах центра. Предварительно же стало известно, что по итогам очередного заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, принято решение о присуждении 232 гражданам Казахстана международной стипендии "Болашак".
Из них:
- 179 граждан будут обучаться в магистратуре;
- 12 – в докторантуре;
- один – по программе бакалавриата;
- 40 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в зарубежных организациях.
"Кроме того, 33 казахстанца получили возможность пройти научную стажировку в ведущих зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах в рамках программы "Научные стажировки", – говорится в сообщении.
На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции президент Казахстана отдельно остановился на результатах Единого национального тестирования 2026 года.
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