Списки стипендиатов "Болашак" выйдут 27 августа

Списки стипендиатов "Болашак" и победителей конкурсного отбора на прохождение научных стажировок будут опубликованы 27 августа 2026 года после 10:00, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "Центр международных программ", с опубликованными списками можно ознакомиться на официальных информационных ресурсах центра. Предварительно же стало известно, что по итогам очередного заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, принято решение о присуждении 232 гражданам Казахстана международной стипендии "Болашак".

Из них:

179 граждан будут обучаться в магистратуре;

12 – в докторантуре;

один – по программе бакалавриата;

40 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в зарубежных организациях.

"Кроме того, 33 казахстанца получили возможность пройти научную стажировку в ведущих зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах в рамках программы "Научные стажировки", – говорится в сообщении.

На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции президент Казахстана отдельно остановился на результатах Единого национального тестирования 2026 года.