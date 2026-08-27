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Общество

Упавший в яму с кипятком казахстанец получил компенсацию

Компенсация пострадавшему в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 07:50 Фото: Zakon.kz
Мужчине, упавшему в яму с кипятком в Павлодаре, выплатили компенсацию, сообщает Zakon.kz.

На днях житель Павлодара гулял с четырехлетним ребенком и внезапно провалился под землю. Он получил ожоги семи процентов тела, а его состояние медики оценили как средней степени тяжести. Малыш во время падения отца чудом не пострадал.

Как передает "КТК", всю ответственность взяли на себя местные тепловые сети. 26 августа руководство теплосетей заявило, что пострадавшему выплатили компенсацию. О какой сумме идет речь, не уточняется, но, по словам директора предприятия, мужчина претензий не имеет

Что касается причины инцидента, всему виной назвали порыв на теплотрассе. Участок, где случилось ЧП, в последний раз ремонтировали 15 лет назад.

В Караганде 23-летнего рабочего, который находился в траншее и ремонтировал поврежденную трубу, засыпало землей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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