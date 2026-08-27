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Общество

В Алматы отменяют выделенную полосу на улице Саина: названа причина

выделенка на Саина, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 09:13 Фото: акимат Алматы
Пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на ул. Саина в Алматы завершен. Он показал эффективность, но власти приняли решение убрать выделенку, – правда, с важным нюансом, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, выделенная полоса на Саина была организована в пилотном режиме для оценки эффективности приоритета общественного транспорта на одной из наиболее загруженных магистралей города.

"По результатам мониторинга после введения выделенной полосы отмечена положительная динамика ключевых показателей работы общественного транспорта. Наиболее заметный эффект зафиксирован в часы пик. В утренний час пик скорость движения общественного транспорта на перегонах выросла с 26,2 до 31,8 км/ч – на 21,37%. В вечерний час пик средняя скорость увеличилась с 25 до 30,4 км/ч – на 21,6%", – сообщили в управлении.

Также улучшилась регулярность движения общественного транспорта. Средний интервал за полный день сократился с 13,6 до 12 минут – почти на 12%, а в утренний час пик – с 13,6 до 11,6 минуты, или на 14,7%.

Положительную динамику показал и пассажиропоток: количество пассажиров в сутки увеличилось с 42 396 до 44 515, или на 5%.

В ведомстве отмечают, что рост пассажиропотока на фоне повышения скорости и регулярности движения свидетельствует о повышении востребованности общественного транспорта на данном направлении.

"Таким образом, результаты пилота подтвердили эффективность выделенной полосы как инструмента повышения скорости и регулярности движения общественного транспорта, особенно в часы пик", – сообщили в управлении.

При этом, отметили там, пилот показал необходимость дальнейшего развития выделенных полос не как отдельных участков, а как взаимосвязанной системы, обеспечивающей приоритет общественного транспорта на ключевых магистралях города.

Поэтому ул. Саина рассматривается как часть комплексной схемы, предусматривающей кольцевой маршрут по направлениям пр. аль-Фараби – ул. Саина – пр. Рыскулова – Восточная объездная дорога, на котором общественному транспорту будет обеспечен приоритет.

С 31 августа 2026 года выделенная полоса ул. Саина будет отменена.

Это связано с переходом от пилотного формата к следующему этапу – подготовке других участков сети и необходимых нормативных условий для реализации комплексной схемы.

"Для этого необходимо поэтапно подготовить другие участки сети, а также внести необходимые изменения в действующие стандарты и нормативные документы в сфере организации дорожного движения. После подготовки необходимых нормативных решений и соответствующей инфраструктуры приоритетное движение на ул. Саина планируется реализовать уже в составе комплексной схемы, обеспечивающей взаимосвязанную работу выделенных полос на ключевых магистралях города", – уточнили в управлении.

С 20 июня в Алматы на ул. Саина, на участке от пр. Рыскулова до ул. Мустафина, в пилотном режиме функционировала выделенная полоса для общественного транспорта. Водители через некоторое время стали жаловаться на усилившиеся там пробки. Власти проанализировали обращения и жалобы и приняли меры. Позже на отрезке от ул. Рыскулова до ул. Толе би снизили скорость и "перерезали" полосы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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