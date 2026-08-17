Супермаркет в центре Алматы лишился пристройки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В центре Алматы по решению суда демонтировали пристройку к супермаркету. Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, проинформировали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По информации управления градостроительного контроля мегаполиса, под снос попала пристройка к супермаркету Spar, расположенному по адресу: пр. Сейфуллина, 510а. "Ранее в рамках внеплановой проверки управлением были приняты административные меры в отношении ТОО "КБЕ групп" за отсутствие разрешительных документов на строительство с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. По результатам проверки материалы в связи с неисполнением предписания были направлены в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда иск управления удовлетворен в полном объеме". Пресс-служба акимата Алматы Как сообщается, демонтаж объекта осуществлен собственником во исполнение решения суда. Фото: пресс-служба акимата Алматы 14 августа 2026 года стало известно, что в Алматы снесли пристройку к кафе на ул. Курмангазы. Причина – во время внеплановой проверки выяснилось, что собственник возвел пристройку незаконно.

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