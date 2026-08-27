С вечера 27 августа изменится схема движения на участке крупной магистрали Алматы – сроки

В Алматы временно введут реверсивное движение на участке крупной и важной магистрали города. Речь – об ул. Жандосова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировали в Telegram-канале AlmatyJoly.

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Жандосова вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 27 августа до 06:00 30 августа 2026 года на участке от границы города до ул. Даулеткерея будет введено реверсивное движение", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Жителей Алматы заверили, что полного перекрытия дороги не будет.

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных указателей.

"Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости", – предупредили водителей.

Ранее сообщалось, что в Алматы временно ограничат движение на участке ул. Ашимова в связи с работами по пробивке ул. Толе би до границы города. Уточнялось, что с 26 августа по 1 сентября 2026 года участок ул. Ашимова (от ул. Кулыбекова до ул. Машан) будут перекрывать ежедневно с 00:00 до 05:00.