#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Общество

С вечера 27 августа изменится схема движения на участке крупной магистрали Алматы – сроки

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 13:11 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно введут реверсивное движение на участке крупной и важной магистрали города. Речь – об ул. Жандосова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировали в Telegram-канале AlmatyJoly.

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Жандосова вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 27 августа до 06:00 30 августа 2026 года на участке от границы города до ул. Даулеткерея будет введено реверсивное движение", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Жителей Алматы заверили, что полного перекрытия дороги не будет.

Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 13:11

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных указателей.

"Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости", – предупредили водителей.

Ранее сообщалось, что в Алматы временно ограничат движение на участке ул. Ашимова в связи с работами по пробивке ул. Толе би до границы города. Уточнялось, что с 26 августа по 1 сентября 2026 года участок ул. Ашимова (от ул. Кулыбекова до ул. Машан) будут перекрывать ежедневно с 00:00 до 05:00.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
17:16, 19 августа 2026
С ночи 19 августа в Алматы изменится движение на участке важной магистрали
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки
14:26, 21 июля 2026
До 1 августа: на улице Жандосова в Алматы изменится схема движения
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
11:44, 11 августа 2026
С 11 августа на одной из загруженных дорог Алматы изменится движение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ербол Мырзабосынов на награждении с призёрами молодёжного ЧМ по дзюдо
13:16, Сегодня
Мырзабосынов наградил дзюдоистов после исторического триумфа на чемпионате мира
Арбитры из Норвегии и Шотландии обслужат матч &quot;Андерлехт&quot; - &quot;Кайрат&quot; в ЛЕ
13:03, Сегодня
Арбитры из Норвегии и Шотландии обслужат матч "Андерлехт" - "Кайрат" в ЛЕ
Форвард &quot;Барыса&quot; Ансар Шайхмедденов на Кубке Республики Башкортостан
13:02, Сегодня
"Барыс" представил своего сегодняшнего соперника на турнире в Санкт-Петербурге
Елена Рыбакина приветствует зрителей после победы в полуфинале Торонто
12:55, Сегодня
Первую тренировку Елены Рыбакиной перед US Open покажут в прямом эфире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: