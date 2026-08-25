В Алматы изменят движение: ограничения будут действовать по ночам

Фото: Zakon.kz

В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Ашимова в связи с работами по пробивке улицы Толе би до границы города. С 26 августа по 1 сентября участок Ашимова от улицы Кулыбекова до улицы Машан будут перекрывать ежедневно с 00:00 до 05:00, сообщает Zakon.kz.

Работы планируется проводить только ночью. В дневное время движение транспорта на участке будет восстановлено. Водителей просят заранее учитывать ограничения и выбирать маршруты с учетом перекрытия. Фото: пресс-служба акимата города Алматы Ранее сообщалось, что с 20:00 21 августа ограничат движение на важной улице, ведущей в аэропорт Алматы.

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