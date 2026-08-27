#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
458.87
535.09
5.42
Общество

Вспышки гнева довели казахстанского таксиста до судимости

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:44 Фото: Zakon.kz
Таксист в Жамбылской области неоднократно оскорбил клиента и получил судимость, сообщает Zakon.kz.

Дело по частному обвинению по факту оскорбления рассмотрели в Сарысуском районном суде.

В пресс-службе суда рассказали, что конфликт между сторонами возник после поездки на такси.

"В феврале 2025 года водитель такси (гражданин М.) в присутствии матери потерпевшего высказал в его адрес нецензурные и унижающие достоинство слова. Спустя год между мужчинами произошел новый конфликт. После того как потерпевший разместил объявление о поиске такси, после неоднократных звонков на WhatsApp потерпевший отправил водителю голосовое сообщение с требованием больше с ним не связываться. В ответ он получил аудиосообщение, содержащее грубые и оскорбительные выражения", – говорится в сообщении.

Таксист в суде признал вину и пояснил, что резкие слова были сказаны в состоянии гнева. Он выразил сожаление и извинился перед потерпевшим.

Приговором суда он признан виновным по ч. 1 ст. 131 УК и ему назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге). Также с осужденного взыскано 20 тысяч тенге морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

Исследователи ранее изучили рынок пассажирских перевозок и пришли к выводу, что казахстанцы стали чаще пользоваться услугами такси. С января по июль 2026 года доходы такси достигли 101 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
08:52, 31 января 2025
В Астане задержаны неоднократно судимые вымогатели и грабители
Светофор, зима, пешеходный переход, пешеходы
07:40, 17 января 2025
В Актобе два таксиста получили награды от полицейских
Двое рецидивистов пытались взять в заложники таксиста в Алматы
18:09, 24 ноября 2023
Двое рецидивистов пытались взять в заложники таксиста в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофей Скатов на подаче мяча
14:41, Сегодня
Напряжённой назвал Tennis Temple битву Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Жанибек Алимханулы
14:16, Сегодня
"Пусть докажет, что он чист": Банк недоволен потенциальным боем Алимханулы - Шираз
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
13:56, Сегодня
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
Сатпаева представили в &quot;Бёрнли&quot;
13:37, Сегодня
Болельщики "Бёрнли" поддержали Дастана Сатпаева после вылета из Кубка английской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: