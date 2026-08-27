Вспышки гнева довели казахстанского таксиста до судимости

Таксист в Жамбылской области неоднократно оскорбил клиента и получил судимость, сообщает Zakon.kz.

Дело по частному обвинению по факту оскорбления рассмотрели в Сарысуском районном суде.

В пресс-службе суда рассказали, что конфликт между сторонами возник после поездки на такси.

"В феврале 2025 года водитель такси (гражданин М.) в присутствии матери потерпевшего высказал в его адрес нецензурные и унижающие достоинство слова. Спустя год между мужчинами произошел новый конфликт. После того как потерпевший разместил объявление о поиске такси, после неоднократных звонков на WhatsApp потерпевший отправил водителю голосовое сообщение с требованием больше с ним не связываться. В ответ он получил аудиосообщение, содержащее грубые и оскорбительные выражения", – говорится в сообщении.

Таксист в суде признал вину и пояснил, что резкие слова были сказаны в состоянии гнева. Он выразил сожаление и извинился перед потерпевшим.

Приговором суда он признан виновным по ч. 1 ст. 131 УК и ему назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге). Также с осужденного взыскано 20 тысяч тенге морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

Исследователи ранее изучили рынок пассажирских перевозок и пришли к выводу, что казахстанцы стали чаще пользоваться услугами такси. С января по июль 2026 года доходы такси достигли 101 млрд тенге.