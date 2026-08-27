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Общество

Суд по делу о гибели Улданы Мырзуан: появилась информация о застройщике

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова 27 августа 2026 года выступила свидетелем на суде по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

В суде она сообщила, что ранее руководила кондоминимумом дома по адресу: Тауелсиздик, 24Б, где произошло обрушение фасада в ноябре 2025 года.

"Я была доверенным лицом объекта кондоминимума. Форма управления была ИП "Табыс". До меня было другое КСК, оно тоже было ИП", – рассказала Гульсум Акшалова.

У женщины уточнили, знает ли она застройщика лично.

"Когда я въехала в этот дом, я по слухам знала, что дом сдавался в 2025 году, его уже в живых не было. Ну, хозяина компании-застройщика. Дом был готов уже либо в 2025-м, либо в 2024 годах", – отметила Гульсум Акшалова.

Она также подтвердила, что соседнее здание тоже построено этим застройщиком.

"По слухам, да. Они даже не отличаются кирпичами. Постройка одинаковая", – добавила Гульсум Акшалова.

26 августа суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Азамат Сыздыкбаев
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