Лето все? Сильная жара до +35°С ожидается лишь в двух регионах Казахстана

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 28 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сильная жара до +35°С ожидается лишь в двух регионах страны:

в Алматинской области,

в области Жетысу.

"Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. На северо-западе, севере, северо-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере ночью – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре РК ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в прогнозе говорится, что в ряде регионов республики ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – на северо-западе Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Актюбинской, на северо-западе, востоке Костанайской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей;

– на северо-западе Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Актюбинской, на северо-западе, востоке Костанайской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на юге, востоке, в центре области Жетысу, на юго-западе области Абай, на западе, востоке, в центре Алматинской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, севере Мангистауской, на юге Карагандинской областей.

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в ближайшие дни обрушатся резкое похолодание до +12°С и сильные дожди. Подробнее о погоде на 27, 28 и 29 августа 2026 года можете узнать по ссылке.