#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Общество

Лето все? Сильная жара до +35°С ожидается лишь в двух регионах Казахстана

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:06 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 28 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сильная жара до +35°С ожидается лишь в двух регионах страны:

  • в Алматинской области,
  • в области Жетысу.
"Под влиянием отрога антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. На северо-западе, севере, северо-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере ночью – сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре РК ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в прогнозе говорится, что в ряде регионов республики ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – на северо-западе Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Актюбинской, на северо-западе, востоке Костанайской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на юге, востоке, в центре области Жетысу, на юго-западе области Абай, на западе, востоке, в центре Алматинской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, севере Мангистауской, на юге Карагандинской областей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:06
Каким будет сентябрь в Алматы: когда придет осеннее похолодание и ждать ли "бабьего лета"

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в ближайшие дни обрушатся резкое похолодание до +12°С и сильные дожди. Подробнее о погоде на 27, 28 и 29 августа 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
17:17, 16 июня 2026
Сильная 38-градусная жара надвигается сразу на 12 регионов Казахстана – прогноз на 17 июня
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
16:07, 24 августа 2025
Жителей двух регионов Казахстана предупредили о сильной жаре в понедельник
лето, зима
17:44, 20 мая 2026
Сразу три региона Казахстана охватят заморозки, а на одну область обрушится жара до +35°С
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ назначила исполняющих обязанности тренеров юношеских сборных 2011 и 2012 годов
17:51, Сегодня
КФФ назначила исполняющих обязанности тренеров юношеских сборных 2011 и 2012 годов
Казахстанские велосипедистки на дистанции
17:37, Сегодня
Казахстанская велосипедистка вошла в ТОП-10 на чемпионате мира по велоспорту на треке
Будем надеяться, что Казахстан выиграет медали на историческом турнире
17:27, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали первых соперников на элитном турнире в Швейцарии
Умар Нурмагомедов
17:10, Сегодня
"Очень трудолюбивый": Хабиб назвал главное качество Нурмагомедова перед боем с Ядонгом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: