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Общество

Центр Алматы отключат от холодной воды

отключение воды в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 10:55 Фото: pixabay
В Алматы в связи с планово-профилактическими работами в ночь с субботы на воскресенье, с 24:00 29 августа до 06:00 30 августа, будет временно прекращена подача воды в центре города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа 2026 года предупредили в Государственном коммунальном предприятии "Алматы Су".

Так, холодную воду отключат в жилых домах и административных зданиях, расположенных в контуре:

  • пр. Аль-Фараби – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байзакова – Ботанический сад – ул. Ергожина.
"Обращаем внимание, что после завершения работ возможно временное изменение качества воды. Просим воздержаться от использования бытовой техники (стиральных и посудомоечных машин) и иных сантехнических приборов до полной промывки водопроводных линий", – предупредили в организации.

Там пояснили, что эти работы направлены на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения города.

ГКП "Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Пресс-служба акимата Алматы ранее дала горожанам контакты служб, куда можно обращаться в случае непредвиденных проблем с коммунальными услугами.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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