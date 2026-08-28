Центр Алматы отключат от холодной воды

В Алматы в связи с планово-профилактическими работами в ночь с субботы на воскресенье, с 24:00 29 августа до 06:00 30 августа, будет временно прекращена подача воды в центре города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа 2026 года предупредили в Государственном коммунальном предприятии "Алматы Су".

Так, холодную воду отключат в жилых домах и административных зданиях, расположенных в контуре:

пр. Аль-Фараби – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байзакова – Ботанический сад – ул. Ергожина.

"Обращаем внимание, что после завершения работ возможно временное изменение качества воды. Просим воздержаться от использования бытовой техники (стиральных и посудомоечных машин) и иных сантехнических приборов до полной промывки водопроводных линий", – предупредили в организации.

Там пояснили, что эти работы направлены на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения города.

ГКП "Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Пресс-служба акимата Алматы ранее дала горожанам контакты служб, куда можно обращаться в случае непредвиденных проблем с коммунальными услугами.