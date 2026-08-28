Казахстан придает приоритетное значение развитию потенциала своих граждан – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 28 августа 2026 года на открытии первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, указал на бесперспективность правового нигилизма, социального иждивенчества, краснобайства и критиканства, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что страна постепенно переходит на инновационные рельсы с опорой на развитие науки, передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта.

"Казахстан, будучи социальным государством, всегда придает приоритетное значение развитию потенциала своих граждан. Мы уделяем особое внимание всестороннему развитию образования, здравоохранения, культуры, спорта и креативной индустрии. Государство продолжит создавать условия для самореализации целеустремленных, способных, трудолюбивых граждан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, нужно разъяснять молодежи абсолютную ценность труда и самодисциплины для достижения жизненного успеха

"Граждане должны хорошо осознавать бесперспективность правового нигилизма, социального иждивенчества, краснобайства и критиканства, так как все это создает барьеры для успешного развития нашей страны. Особое внимание следует уделить формированию гармоничного национального самосознания", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва. В начале выступления он поздравил собравшихся с этим событием. Глава государства отметил, что в Казахстане начат процесс структурных реформ в экономике, где во главу угла поставлена задача устойчивого роста благополучия граждан.