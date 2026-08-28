Казахстанцев предупредили о проблемах при въезде в Малайзию и риске депортации

Сегодня, 28 августа 2026 года, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Жанболат Усенов обратился с важной информацией к гражданам, планирующим поездку в Малайзию, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что за последнее время участились случаи отказа гражданам Казахстана во въезде в Малайзию в связи с несоблюдением условий безвизового режима.

"Для граждан Республики Казахстан, посещающих Малайзию с туристическими целями или в рамках краткосрочной командировки, установлен безвизовый режим сроком пребывания до 30 дней. Вместе с тем отдельные граждане нарушают условия данного режима, въезжая в страну на более длительный срок либо с иными целями, в том числе для прохождения краткосрочных курсов обучения или лечения", – написал Жанболат Усенов в своем Telegram-канале в пятницу.

По его словам, для обхода ограничения по 30-дневному сроку пребывания практикуется так называемый "визаран" (visa run) – кратковременный выезд в соседнее государство с последующим незамедлительным возвращением в Малайзию с целью возобновления 30-дневного периода.

"Обращаем внимание, что подобный способ продления срока пребывания в стране является нарушением иммиграционного законодательства страны и не гарантирует повторный въезд в страну". Жанболат Усенов

Официальный представитель МИД подчеркнул, что в текущем году власти Малайзии усилили пограничный контроль.

"Решение о допуске иностранного гражданина на территорию страны принимается иммиграционными органами Малайзии непосредственно при прохождении паспортного контроля. При попытке совершения "визарана" гражданин может быть задержан и водворен в иммиграционный центр содержания иностранцев в аэропорту, с последующей депортацией за пределы Малайзии". Жанболат Усенов

В связи с этим МИД призывает казахстанцев строго соблюдать установленные сроки и условия безвизового пребывания, заблаговременно уточнять иммиграционные требования и учитывать цель поездки.

"При прохождении иммиграционного контроля необходимо указывать достоверную цель поездки и обязательно иметь при себе приобретенные заблаговременно авиабилеты на дальнейший вылет из страны в пределах установленных сроков легального пребывания, а также документы, подтверждающие цель, место и предполагаемый период пребывания. Особое внимание следует обратить гражданам, выезжающим за рубеж с детьми для прохождения языковых и иных образовательных программ, которые могут требовать оформления соответствующих разрешений". Жанболат Усенов

Ранее официальный представитель МИД Казахстана сообщил, что ведется поиск двух гражданок РК, которые, предположительно, находились в зоне стихийного бедствия на границе между Непалом и Китаем.