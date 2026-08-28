Когда школьники смогут пользоваться смартфонами

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова на брифинге в СЦК 28 августа 2026 года разъяснила правила использования смартфонов в школах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему в школах не организовали единую систему хранения телефонов и не установили сейфы и почему в итоге учителя должны нести материальную ответственность за телефоны учеников.

"В этом году вопросы использования устройств сотовой связи были переданы в компетенцию Министерства просвещения. Соответствующие правила уже разработаны и сейчас проходят согласование. Согласно правилам, ученики не должны пользоваться мобильными телефонами во время занятий. На переменах их использование разрешено. Кроме того, телефоны можно будет использовать на уроке, если это предусмотрено календарно-тематическим планом педагога", – пояснила Шынар Акпарова.

По ее словам, требований об обязательной установке сейфов Минпросвещения не вводит.

"Телефон может оставаться у ученика. Например, лежать в рюкзаке в отключенном режиме. Также школа должна предоставить родителям единый контактный номер, по которому они смогут связаться с ребенком в случае необходимости. Этот момент тоже предусмотрен в правилах. Автоматической материальной ответственности педагогов за телефоны не предусмотрено. Если телефон потеряется, педагога не будут автоматически обязывать возмещать его стоимость. Сначала необходимо установить, когда и при каких обстоятельствах произошла потеря, а также определить виновное лицо. После этого будут приниматься соответствующие меры", – отметила Шынар Акпарова.

Казахстанским школьникам запретили пользоваться смартфонами на уроках. Минпросвещения разработало единые требования, но у учащихся и родителей остаются вопросы. Как новые правила будут работать на практике и какие ограничения предусмотрены, можно прочитать здесь.