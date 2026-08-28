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Общество

"Оставьте дома машину": полиция Алматы нашла способ избежать коллапса на дорогах с 1 сентября

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 14:30 Фото: Zakon.kz
В первые дни нового учебного года около школ Алматы усилят меры безопасности: в часы пик к обеспечению порядка и регулированию движения привлекут около 700 сотрудников полиции и более 130 патрульных экипажей, сообщает Zakon.kz.

На наиболее загруженных участках инспекторы будут вручную регулировать транспортные потоки и помогать детям безопасно переходить дорогу. Об этом 28 августа 2026 года на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции Алматы Тимур Ногайбаев.

С началом учебного года интенсивность движения традиционно возрастает прежде всего возле школ и детских садов. Одновременно на дороги выезжают родители школьников, студенты и горожане, возвращающиеся после летнего периода к привычному рабочему графику. Дополнительную нагрузку создают продолжающиеся на отдельных участках города дорожные работы. Поэтому в первые дни сентября полиция переходит на усиленный режим работы возле образовательных учреждений.

По словам спикера, проблемой возле школ остаются автомобили, которые родители оставляют с нарушением правил. Припаркованная вплотную к пешеходному переходу машина может закрыть ребенку обзор дороги, а водителю – самого пешехода. Полиция призывает родителей не останавливаться вторым рядом и не создавать заторы непосредственно у входов в школы.

Контроль будет усилен и за электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности, особенно в утренние и вечерние часы возле образовательных учреждений.

"Обеспечить безопасность детей только силами полиции невозможно. Это общая ответственность полиции, педагогов, родителей, водителей и самих школьников. Мы просим взрослых заранее проговорить с ребенком его маршрут в школу, показать безопасные места для перехода дороги и самим строго соблюдать правила. Наша общая задача – сделать путь ребенка в школу и обратно максимально безопасным", – подчеркнул Тимур Ногайбаев.

Особенно высокая транспортная нагрузка ожидается 1 сентября. В полиции рекомендуют жителям заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля.

По оценке правоохранительных органов, даже если часть семей в этот день откажется от поездки на собственной машине, это позволит заметно снизить количество автомобилей на улицах города в утренние часы. Если машину дома оставит хотя бы каждая пятая семья, речь может идти уже о тысячах автомобилей, которые не выйдут одновременно на дороги Алматы.

В Алматы работают 1 828 организаций образования – детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования. За школьные парты в этом году сядут 356 968 учеников. Это на 7 670 детей больше, чем год назад. В первые классы этой осенью планируют принять около 31 тысячи детей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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