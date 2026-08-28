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Общество

В Алматы участок односторонней улицы закроют для движения до 18 сентября

трубы для водопровода, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 15:40 Фото: акимат Алматы
В Алматы начнут прокладку инженерных сетей на пересечении улиц Шевченко и Байзакова, сообщает Zakon.kz.

В Управлении энергетики и водоснабжения города 28 августа 2026 года предупредили, что с 31 августа по 14 сентября в Алмалинском районе будут проводить работы по прокладке тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей к строящемуся ЖК "Шевченко-Байзакова".

"В связи с проведением работ по ул. Байзакова на участке от ул. Жамбыла до ул. Шевченко будет частично ограничено движение автотранспорта. Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут", – говорится в сообщении.

Работы предусмотрены на трех участках. Тепловые сети будут проложены от точки подключения по ул. Жамбыла, 168а до строящегося здания. Водопроводные и водоотводящие сети – от точек подключения по ул. Байзакова, 232 до объекта.

карта ограничения движения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 15:40

Фото: акимат Алматы

В рамках проекта также предусмотрены монтаж канализационных сетей и последующее благоустройство территории. Завершить все работы планируется до 18 сентября 2026 года.

Жителей и водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать ограничения при планировании передвижения и соблюдать меры безопасности вблизи места проведения работ.

28 августа жителей центра Алматы предупредили об отключении холодной воды на ночь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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