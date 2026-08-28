Осень в Алматы начнется с дождей: погода на неделю

По-летнему жаркий конец августа сменится осадками и дальнейшим похолоданием. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на первые дни осени в городе.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, если в субботу погода в мегаполисе сохранится теплой и солнечной, то в последующие дни начнутся дожди, а шкала градусников поползет вниз, знаменуя понижение температуры.

Таким образом, первая неделя сентября станет для алматинцев и гостей города сырой и пасмурной.

Прогноз погоды по городу Алматы на 29 августа – 4 сентября 2026 года.

29 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.

30 августа: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

31 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

1 сентября: облачно, временами дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

2 сентября: облачно, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

3-4 сентября: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

Ранее синоптики сообщили, что в последние дни лета погода удивит казахстанцев. По данным Гидрометцентра, на страну надвигаются сильные дожди, снег и заморозки. Подробнее о погоде в РК на 29-31 августа 2026 года – по ссылке.