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Общество

Астанчанин заплатил крупную сумму за лечение зубов, но клиника не выполнила обещания

Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 23:51 Фото: pexels
Житель Астаны оформил рассрочку на дорогостоящее стоматологическое лечение, однако клиника не выполнила свои обязательства в полном объеме и отказалась возвращать деньги. В ситуацию пришлось вмешаться государственным органам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей Казахстана. По их данным, договор со стоматологией астанчанин заключил 7 июня 2026 года, оформив рассрочку на общую сумму 802 725 тенге.

Согласно условиям, медучреждение обязалось провести комплексное лечение, включая удаление зубов и установку брекет-системы в строго оговоренные сроки.

Однако на практике пациенту оказали только часть оплаченных процедур.

"Потребителю не был представлен ортодонт, не составлен план ортодонтического лечения, а сроки установки брекет-системы неоднократно переносились. В связи с этим потребитель обратился в стоматологическую клинику с требованием вернуть денежные средства за неоказанные услуги, однако надлежащего ответа не получил", – говорится в сообщении.

После этого пострадавший обратился за помощью в Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астане.

Специалисты ведомства провели работу с администрацией медучреждения, в результате чего права пациента удалось полностью восстановить – деньги за неоказанные услуги вернули в полном объеме.

В департаменте напоминают казахстанцам о необходимости сохранять договоры, фискальные чеки, документы об оплате и всю переписку с исполнителями. Если ваши права нарушают, а на письменную претензию не отвечают, следует обращаться в профильный департамент с копиями всех имеющихся документов.

Ранее сообщалось, что в Костанае местная жительница смогла вернуть деньги за бракованную бытовую технику только после обращения в суд.

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Канат Болысбек
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