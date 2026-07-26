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События

После лечения зуба девятилетний мальчик из Актау лишился большей части челюсти

Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 12:55 Фото: unsplash
Девятилетний житель Актау Нурадиль проходит тяжелое лечение после посещения областного стоматологического центра. По словам его матери Акмарал Калжановой, после лечения зуба у ребенка развилось тяжелое осложнение, которое привело к разрушению 60-70% нижней челюсти, сообщает Zakon.kz.

Семья требует привлечь медиков к уголовной ответственности.

Как рассказала женщина, в феврале 2026 года она привела сына на профилактический осмотр. По ее словам, ребенка направили на лечение под анестезией без предварительного рентгенологического обследования, а после процедуры зуб не закрыли пломбой и назначили повторный прием только через две недели. Позже, утверждает мать, выяснилось, что в медицинской документации лечение было указано как завершенное, пишет Lada.

По словам Акмарал Калжановой, в дальнейшем ребенку несколько раз накладывали мышьяковистую пасту. После этого у мальчика появились сильная боль и отек лица, однако медики рекомендовали лишь полоскать рот солевым раствором.

Впоследствии у ребенка развился гнойно-воспалительный процесс. В Астане ему диагностировали остеомиелит и секвестр нижней челюсти. Во время двух операций врачи удалили около 15 граммов разрушенной костной ткани. Сейчас мальчик не может нормально жевать, питается измельченной пищей, а из-за угрозы патологического перелома ему запрещены активные физические нагрузки. По словам матери, полноценную реконструкцию челюсти можно будет провести только в старшем возрасте.

В Управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что по итогам внутреннего служебного расследования двум стоматологам объявили выговор за допущенные нарушения.

Семья с таким решением не согласна. Мать ребенка обратилась в Департамент полиции Мангистауской области с требованием зарегистрировать заявление и провести досудебное расследование. В обращении указываются возможные признаки ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, подделки официальных документов и должностной халатности. Официальной информации о возбуждении уголовного дела на данный момент не поступало.

Ранее ученые сделали открытие, позволяющее людям отращивать новые зубы.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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