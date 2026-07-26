После лечения зуба девятилетний мальчик из Актау лишился большей части челюсти

Девятилетний житель Актау Нурадиль проходит тяжелое лечение после посещения областного стоматологического центра. По словам его матери Акмарал Калжановой, после лечения зуба у ребенка развилось тяжелое осложнение, которое привело к разрушению 60-70% нижней челюсти, сообщает Zakon.kz.

Семья требует привлечь медиков к уголовной ответственности.

Как рассказала женщина, в феврале 2026 года она привела сына на профилактический осмотр. По ее словам, ребенка направили на лечение под анестезией без предварительного рентгенологического обследования, а после процедуры зуб не закрыли пломбой и назначили повторный прием только через две недели. Позже, утверждает мать, выяснилось, что в медицинской документации лечение было указано как завершенное, пишет Lada.

По словам Акмарал Калжановой, в дальнейшем ребенку несколько раз накладывали мышьяковистую пасту. После этого у мальчика появились сильная боль и отек лица, однако медики рекомендовали лишь полоскать рот солевым раствором.

Впоследствии у ребенка развился гнойно-воспалительный процесс. В Астане ему диагностировали остеомиелит и секвестр нижней челюсти. Во время двух операций врачи удалили около 15 граммов разрушенной костной ткани. Сейчас мальчик не может нормально жевать, питается измельченной пищей, а из-за угрозы патологического перелома ему запрещены активные физические нагрузки. По словам матери, полноценную реконструкцию челюсти можно будет провести только в старшем возрасте.

В Управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что по итогам внутреннего служебного расследования двум стоматологам объявили выговор за допущенные нарушения.

Семья с таким решением не согласна. Мать ребенка обратилась в Департамент полиции Мангистауской области с требованием зарегистрировать заявление и провести досудебное расследование. В обращении указываются возможные признаки ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, подделки официальных документов и должностной халатности. Официальной информации о возбуждении уголовного дела на данный момент не поступало.

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