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Общество

Машины из Южной Кореи на дошли до заказчиков: в Алматы судят учредителя компании-поставщика

Суд по делу автомобильного мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 05:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы проходит судебный процесс над одним из учредителей компании по доставке автомобилей из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Astana TV", Армана Кенжеева обвиняют в том, что клиенты так и не получили заказанные из Южной Кореи машины, а сумма ущерба превысила десятки млн тенге. При этом сторона защиты и родные подсудимого настаивают, что Кенжеев не имел прямого отношения к финансовым транзакциям, а сам спор лежал исключительно в гражданско-правовом поле.

В суде начались прения, где участники выступили с последними заявлениями. К примеру, адвокат подсудимого попросил освободить своего подзащитного прямо из зала суда.

Ожидается, что сам подсудимый Арман Кинжеев выступит с последним словом 1 сентября. А уже следующее слушание станет последним.

Днями ранее казахстанца через суд лишили водительских прав из-за диагноза, который он отрицал.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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