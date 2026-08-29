Машины из Южной Кореи на дошли до заказчиков: в Алматы судят учредителя компании-поставщика
Фото: Zakon.kz
В Алматы проходит судебный процесс над одним из учредителей компании по доставке автомобилей из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Astana TV", Армана Кенжеева обвиняют в том, что клиенты так и не получили заказанные из Южной Кореи машины, а сумма ущерба превысила десятки млн тенге. При этом сторона защиты и родные подсудимого настаивают, что Кенжеев не имел прямого отношения к финансовым транзакциям, а сам спор лежал исключительно в гражданско-правовом поле.
В суде начались прения, где участники выступили с последними заявлениями. К примеру, адвокат подсудимого попросил освободить своего подзащитного прямо из зала суда.
Ожидается, что сам подсудимый Арман Кинжеев выступит с последним словом 1 сентября. А уже следующее слушание станет последним.
Днями ранее казахстанца через суд лишили водительских прав из-за диагноза, который он отрицал.
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