Машины из Южной Кореи не дошли до заказчиков: в Алматы судят учредителя компании-поставщика

В Алматы проходит судебный процесс над одним из учредителей компании по доставке автомобилей из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Astana TV", Армана Кенжеева обвиняют в том, что клиенты так и не получили заказанные из Южной Кореи машины, а сумма ущерба превысила десятки миллионов тенге. При этом сторона защиты и родные подсудимого настаивают, что Кенжеев не имел прямого отношения к финансовым транзакциям, а сам спор лежал исключительно в гражданско-правовом поле.

В суде начались прения, где участники выступили с последними заявлениями. К примеру, адвокат подсудимого попросил освободить своего подзащитного прямо из зала суда.

Ожидается, что сам подсудимый Арман Кинжеев выступит с последним словом 1 сентября. А уже следующее слушание станет последним.

Днями ранее казахстанца через суд лишили водительских прав из-за диагноза, который он отрицал.