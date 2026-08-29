Актюбинцев обманули с вложениями в местный бренд одежды: общий ущерб – 100 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Десятки жителей Актобе вложивших деньги в развитие местного бренда одежды, недовольны ходом следствия, сообщает Zakon.kz.
28 августа они собрались у здания департамента полиции, передает "КТК". Оказалось, что магазин, который продавал одежду и украшения в национальном стиле, привлекал деньги актюбинцев.
"Покупателям предлагали стать инвесторами бренда и обещали ежемесячный солидный доход от 20%. В качестве бонуса можно было выбрать любой товар из ассортимента", – говорится в репортаже.
Однако скоро деньги приходить перестали. По данным полиции, сейчас потерпевшими признаны уже 68 человек. Общий ущерб, по предварительной оценке, приближается к 100 млн тенге.
"Проведены необходимые следственные действия. В отношении основателя указанного магазина судом применена мера пресечения. Также по уголовному делу признаны подозреваемыми пять человек, в том числе родственник и подруга основателя данного магазина", – рассказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Асет Калиев.
А в Алматы заказчики не дождались своих машин из Южной Кореи.
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