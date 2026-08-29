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Общество

Казахстан развивает человеческий капитал через образование, науку, ИИ и занятость

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 14:53 Фото: pixabay
В соответствии с Посланием Касым-Жомарта Токаева правительство Казахстана формирует новую модель развития человеческого капитала, которая охватит все этапы, сообщает Zakon.kz.

Основные направления работы – повышение качества образования, развитие науки и цифровых навыков, усиление связи подготовки кадров с потребностями экономики и создание условий для самореализации граждан. Об этом пишет пресс-служба Правительства РК.

За последние пять лет в Казахстане построили 1,1 тысячи новых школ

В стране введено более 1 млн новых ученических мест. Обновляются учебные планы и подходы к оценке в начальных классах, искусственный интеллект внедряется в систему среднего образования. С начала 2026 года 2 073 школьника завоевали 204 золотые, 356 серебряных и 507 бронзовых медалей. Наряду с развитием образовательной инфраструктуры государство создает условия для раскрытия потенциала нового поколения.

Число студентов ТиПО выросло на 13,7%

В 2025 году в организациях технического и профессионального образования обучались 562 тыс. человек. Разработано и актуализировано около 500 образовательных программ, усиливается взаимодействие колледжей с предприятиями и реальным сектором экономики. Подготовка кадров все больше ориентируется на потребности предприятий и рынка труда.

Почти 90 тыс. образовательных грантов выделено на 2026-2027 учебный год

В вузах и организациях послевузовского образования обучаются более 724 тыс. человек. С 2018 года введено 281 общежитие на 72,1 тыс. мест, благодаря чему дефицит койко-мест сократился почти в 16 раз.

Более 700 тысяч студентов освоили базовые знания в сфере искусственного интеллекта

В программе AI-Sana участвуют 106 вузов, разработано 442 ИИ-агента. В 2026 году начнет обучение Казахский исследовательский университет ИИ – QAIRU, а в казахстанских вузах развивается проект по внедрению ChatGPT Edu.

20 университетов Казахстана вошли в рейтинг лучших вузов мира QS

Сегодня в Казахстане работают 33 филиала зарубежных университетов из 12 стран, а в отечественных вузах обучаются более 37 тыс. иностранных студентов. В QS World University Rankings 2026 вошли 20 казахстанских университетов – рекордный показатель для страны.

Научные разработки принесли экономике 142 млрд тенге

Более трети научных разработок доведены до стадии коммерциализации, объем частного финансирования научных инициатив достиг 28,2 млрд теңге. Развиваются прикладные решения в сфере ИИ для энергетики, медицины, промышленности и финансов.

Поддержкой охвачены 90% детей с особыми образовательными потребностями

Специальную поддержку получает большинство из 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. В системе сопровождения работают более 35 тыс. специалистов, в организациях образования действуют свыше 1 тыс. кабинетов поддержки.

К 2029 году планируется увеличить количество качественных рабочих мест до 3,8 млн

В 2026 году по Региональным картам занятости планируется трудоустроить 544 тыс. человек. К 1 августа работу уже получили 388 тыс. граждан. В регионах также внедряется "Цифровая служба занятости", которая с помощью данных и ИИ сопровождает человека от поиска вакансии до трудоустройства.

Развитие человеческого капитала охватывает все этапы от получения образования и профессиональной подготовки до научной деятельности, освоения цифровых навыков и выхода на рынок труда. Главная цель – обеспечить соответствие знаний и компетенций требованиям экономики и создать больше возможностей для профессионального развития граждан.

Ранее мы сообщали, что президент объявил о предстоящих назначениях в Казахстане.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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